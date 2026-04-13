Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новым содиректором Dolce & Gabbana стал экс-глава Gucci: что изменится в компании

Dolce & Gabbana изменяет структуру управления / Depositphotos

Модный дом Dolce & Gabbana официально объявил о назначении Стефано Кантино на должность сопредседателя исполнительного директора после того, как соучредитель Стефано Габбана покинул пост председателя правления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Кантино, ранее занимавший руководящие должности в Gucci и Prada, разделит обязанности с Альфонсо Дольче, братом соучредителя бренда Доменико Дольче.

63-летний соучредитель бренда Стефано Габбана ушел в отставку с руководящей должности еще в декабре прошлого года.

В январе председательство в правлении взял на себя Альфонсо Дольче. Компания подчеркивает, что эти изменения являются естественной эволюцией организационной структуры и не окажут никакого влияния на творческую роль Габбаны.

Учредители остаются деловыми партнерами и основными владельцами холдинга, контролирующего 80% акций модного дома.

Назначение опытного топ-менеджера со стороны является частью стратегического плана Dolce & Gabbana по расширению своего присутствия на рынке.

Компания стремится выйти за пределы традиционного модного бренда и трансформироваться в глобального поставщика образа жизни.

Ожидается, что опыт Кантино, полученный у крупнейших конкурентов сектора люкс, поможет бренду адаптироваться к новым экономическим вызовам.

Несмотря на обновление управленческого звена, Dolce&Gabbana сохраняет свою семейную модель собственности.

Кроме основного пакета акций, принадлежащего основателям, доли в компании распределены между членами семьи Дольче — Доменико, Альфонсо и их сестрой Доротеей.

Такая структура позволяет бренду сохранять средиземноморскую эстетику и уникальный стиль, сделавший марку всемирно известной с момента ее основания в середине 80-х годов.

Напомним, итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей. Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.

Автор:
Татьяна Бессараб