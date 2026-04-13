Новым содиректором Dolce & Gabbana стал экс-глава Gucci: что изменится в компании
Модный дом Dolce & Gabbana официально объявил о назначении Стефано Кантино на должность сопредседателя исполнительного директора после того, как соучредитель Стефано Габбана покинул пост председателя правления.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.
Кантино, ранее занимавший руководящие должности в Gucci и Prada, разделит обязанности с Альфонсо Дольче, братом соучредителя бренда Доменико Дольче.
63-летний соучредитель бренда Стефано Габбана ушел в отставку с руководящей должности еще в декабре прошлого года.
В январе председательство в правлении взял на себя Альфонсо Дольче. Компания подчеркивает, что эти изменения являются естественной эволюцией организационной структуры и не окажут никакого влияния на творческую роль Габбаны.
Учредители остаются деловыми партнерами и основными владельцами холдинга, контролирующего 80% акций модного дома.
Назначение опытного топ-менеджера со стороны является частью стратегического плана Dolce & Gabbana по расширению своего присутствия на рынке.
Компания стремится выйти за пределы традиционного модного бренда и трансформироваться в глобального поставщика образа жизни.
Ожидается, что опыт Кантино, полученный у крупнейших конкурентов сектора люкс, поможет бренду адаптироваться к новым экономическим вызовам.
Несмотря на обновление управленческого звена, Dolce&Gabbana сохраняет свою семейную модель собственности.
Кроме основного пакета акций, принадлежащего основателям, доли в компании распределены между членами семьи Дольче — Доменико, Альфонсо и их сестрой Доротеей.
Такая структура позволяет бренду сохранять средиземноморскую эстетику и уникальный стиль, сделавший марку всемирно известной с момента ее основания в середине 80-х годов.
Напомним, итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей. Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.