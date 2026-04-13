Новым содиректором Dolce & Gabbana стал экс-глава Gucci: что изменится в компании

Модный дом Dolce & Gabbana официально объявил о назначении Стефано Кантино на должность сопредседателя исполнительного директора после того, как соучредитель Стефано Габбана покинул пост председателя правления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Кантино, ранее занимавший руководящие должности в Gucci и Prada, разделит обязанности с Альфонсо Дольче, братом соучредителя бренда Доменико Дольче.

63-летний соучредитель бренда Стефано Габбана ушел в отставку с руководящей должности еще в декабре прошлого года.

В январе председательство в правлении взял на себя Альфонсо Дольче. Компания подчеркивает, что эти изменения являются естественной эволюцией организационной структуры и не окажут никакого влияния на творческую роль Габбаны.

Учредители остаются деловыми партнерами и основными владельцами холдинга, контролирующего 80% акций модного дома.

Назначение опытного топ-менеджера со стороны является частью стратегического плана Dolce & Gabbana по расширению своего присутствия на рынке.

Компания стремится выйти за пределы традиционного модного бренда и трансформироваться в глобального поставщика образа жизни.

Ожидается, что опыт Кантино, полученный у крупнейших конкурентов сектора люкс, поможет бренду адаптироваться к новым экономическим вызовам.

Несмотря на обновление управленческого звена, Dolce&Gabbana сохраняет свою семейную модель собственности.

Кроме основного пакета акций, принадлежащего основателям, доли в компании распределены между членами семьи Дольче — Доменико, Альфонсо и их сестрой Доротеей.

Такая структура позволяет бренду сохранять средиземноморскую эстетику и уникальный стиль, сделавший марку всемирно известной с момента ее основания в середине 80-х годов.

Напомним, итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей. Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.