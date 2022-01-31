Итальянский бренд Dolce & Gabbana отказался от использования меха в коллекциях

Итальянский бренд люксовой одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии Dolce&Gabbana прекратит использование меха во всех своих коллекциях с 2022 года. Об этом бренд сообщил в совместном заявлении с ассоциацией по защите прав животных Humane Society International, передает Reuters.

"Вся система моды играет значительную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять: мы будем интегрировать инновационные материалы в наших коллекциях и развивать экологически безопасное производство", — сказал сотрудник группы по коммуникациям и маркетингу Феделе Усаи.

Dolce&Gabbana планирует переключиться на одежду и аксессуары из экомеха. Бренд продолжит сотрудничество с производителями меха в своей цепочке поставок для покупки более экологичных альтернатив искусственному меху.

Кроме того, в новых коллекциях будут использовать переработанные материалы.

В Reuters отмечают, что, стремясь привлечь более молодых клиентов, которых волнуют этические и экологические проблемы, многие бренды уже обязались запретить мех животных, включая Armani, Kering, Prada, Valentino, Versace, Moncler и платформу электронной коммерции класса люкс Yoox Net-a-Porter.

Dolce & Gabbana и Moncler стали последними люксовыми брендами, которые запретили мех животных.