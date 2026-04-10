Соучредитель Dolce & Gabbana ушел в отставку с поста председателя правления: кто возглавил модный дом

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей.

Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.

Несмотря на кадровые изменения, в компании подчеркнули, что это решение никоим образом не влияет на творческую деятельность Габбаны — продолжает отвечать за креативное направление бренда вместе с Доменико Дольче.

Стратегические перестановки

Новым председателем правления компании стал Альфонсо Дольче, параллельно занимающий пост генерального директора и являющийся братом соучредителя бренда Доменико Дольче.

Кадровые ротации в Dolce & Gabbana продолжаются: к руководящему составу должен присоединиться бывший топ-менеджер Gucci Стефано Кантино.

В то же время в начале года компанию покинул управляющий директор Феделе Усаи, перешедший во французский конгломерат Kering.

Кредиторы ожидают вливания капитала

Изменения в управлении происходят на фоне сложных рыночных условий и рефинансирования задолженности компании.

Кредиторы ожидают вливания капитала в размере до 150 миллионов евро в рамках масштабного плана пересмотра долговых обязательств на сумму 450 миллионов евро.

Для привлечения средств модный дом при поддержке консультантов из Rothschild рассматривает варианты продажи активов, в том числе недвижимости.

Значительную финансовую поддержку компании уже обеспечило продление лицензионного соглашения с производителем очков EssilorLuxottica до 2050 года.

Поиск новых партнеров

По данным источников, Стефано Габбана рассматривает разные сценарии относительно своей 40-процентной доли в компании перед завершением переговоров с банками.

Пока руководство не исключает возможности привлечения миноритарного инвестора или выхода на фондовый рынок в будущем.

Представители Dolce & Gabbana пока воздерживаются от расширенных комментариев, отмечая, что обсуждения с финансовыми учреждениями по условиям рефинансирования все еще продолжаются.

Напомним, компания Coca-Cola объявила об изменениях в высшем руководстве: главный исполнительный директор Джеймс Квинси уходит в отставку. Его заменит Энрике Браун, занимающий должность главного операционного директора.