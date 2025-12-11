Генеральный директор Coca-Cola Квинси уходит в отставку: кто возглавит компанию

Компания Coca-Cola объявила об изменениях в высшем руководстве: главный исполнительный директор Джеймс Квинси уходит в отставку. Его заменит Энрике Браун, занимающий должность главного операционного директора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Отмечается, что переход намечен на конец марта 2026 года. 60-летний Квинси, руководивший компанией девять лет, перейдет на должность исполнительного председателя правления.

Достижения Квинси

Джеймс Квинси возглавил Coca-Cola 1 мая 2017 года и успешно вывел компанию по многолетнему спаду продаж. Под его руководством акции Coca-Cola выросли более чем на 60%. Он помог вывести компанию по многолетнему спаду продаж.

Были введены новые напитки, ориентированные на здоровый образ жизни, включая кофе, спортивные напитки и обогащенный белком молоко Fairlife.

За время его работы компания также приобрела Costa Coffee за 5,1 миллиарда долларов, которую сейчас рассматривает возможность продажи.

Вызовы для нового CEO

Преемник Квинси, 57-летний Энрике Браун, прошел подобный карьерный путь в Coca-Cola, присоединившись к компании в 1996 году, как и Квинси.

Консультант по производству напитков Джон Сичер считает, что перед Брауном стоит задача продолжать расширение деятельности на новые рынки.

Хотя при Квинси компания имела очень хорошие финансовые результаты, ей необходимо предпринять фундаментальные шаги для дальнейшей диверсификации, чтобы выйти за пределы газированных безалкогольных напитков, пишет Bloomberg.

Акции Coca-Cola на фоне новостей о смене руководителя на расширенных торгах в Нью-Йорке почти не изменились.

Coca-Cola в Украине

Coca-Cola остается крупнейшим производителем безалкогольных напитков в стране и занимает 61 позицию в рейтинге крупнейших частных компаний Украины. В 2024 году выручка компании выросла на 17% и превысила 16 млрд грн, что больше, чем у ближайших конкурентов: "Оболони" (12,8 млрд грн) и "Сандоры " (12,2 млрд грн).

Обе компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. В июне 2025 года генеральным директором "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" стал 40-летний Душан Митрев, сменивший в должности Аднана Топича. В мае временно исполняющей обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед" назначена Татьяна Ставицкая вместо Елены Середы.

После падения выручки в 2022 году из-за войны и повреждения завода Coca-Cola за два последующих года не только возобновилась, но и превысила довоенные результаты. Кроме того, в течение 2022-2024 годов компания опережала за выручкой своего главного конкурента – PepsiCo. До этого по крайней мере пять лет лидировала PepsiCo.