Генеральний директор Coca-Cola Квінсі йде у відставку: хто очолить компанію

Компанія Coca-Cola оголосила про зміни у вищому керівництві: головний виконавчий директор Джеймс Квінсі йде у відставку. Його замінить Енріке Браун, який наразі обіймає посаду головного операційного директора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Зазначається, що перехід запланований на кінець березня 2026 року. 60-річний Квінсі, який керував компанією дев'ять років, перейде на посаду виконавчого голови правління.

Досягнення Квінсі

Джеймс Квінсі очолив Coca-Cola 1 травня 2017 року і успішно вивів компанію з багаторічного спаду продажів. Під його керівництвом акції Coca-Cola зросли більш ніж на 60%. Він допоміг вивести компанію з багаторічного спаду продажів.

Були введені нові напої, орієнтовані на здоровий спосіб життя, включно з кавою, спортивними напоями та збагаченим білком молоком Fairlife.

За час його роботи компанія також придбала Costa Coffee за $5,1 мільярда, яку зараз розглядає можливість продажу.

Виклики для нового CEO

Наступник Квінсі, 57-річний Енріке Браун, пройшов схожий кар'єрний шлях у Coca-Cola, приєднавшись до компанії у 1996 році, як і Квінсі.

Консультант з виробництва напоїв Джон Січер вважає, що перед Брауном стоїть завдання продовжувати розширення діяльності на нові ринки.

Хоча за Квінсі компанія мала дуже хороші фінансові результати, їй необхідно здійснити фундаментальні кроки для подальшої диверсифікації, щоб вийти за межі газованих безалкогольних напоїв, пише Bloomberg.

Акції Coca-Cola на тлі новин про зміну керівника на розширених торгах у Нью-Йорку майже не змінилися.

Coca-Cola в Україні

Coca-Cola залишається найбільшим виробником безалкогольних напоїв у країні та посідає 61-у позицію в рейтингу найбільших приватних компаній України. У 2024 році виторг компанії зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн, що більше, ніж у найближчих конкурентів: "Оболоні" (12,8 млрд грн) та "Сандори" (12,2 млрд грн).

Обидві українські компанії Coca-Cola оновили керівництво влітку 2025 року. У червні 2025 року генеральним директором "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" став 40-річний Душан Мітрев, який змінив на посаді Аднана Топіча. У травні тимчасово виконуючою обов’язки директора "Кока-Кола-Україна Лімітед" призначено Тетяну Ставицьку замість Олени Середи.

Після падіння виторгу у 2022 році через війну та пошкодження заводу Coca-Cola за два наступні роки не лише відновилася, а й перевищила довоєнні результати. Крім того, протягом 2022–2024 років компанія випереджала за виторгом свого головного конкурента - PepsiCo. До цього принаймні п’ять років поспіль лідирувала PepsiCo.