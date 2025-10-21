Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

Прибуток Coca-Cola перевершив очікування завдяки "нульовому цукру"

Coca-Cola
Акції Coca-Cola зросли на 2,5% / Depositphotos

Фінансові показники Coca-Cola за третій квартал перевершили очікування Волл-стріт, головним чином завдяки високому попиту на газовану воду та зростаючій популярності лінійки Zero Sugar.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Акції гіганта безалкогольних напоїв зросли на 2,5% на передринкових торгах, оскільки компанія також підтвердила свої річні цільові показники продажів та прибутку, попри те, що генеральний директор Джеймс Квінсі визнав "складну загальну ситуацію" на ринку.

Квартальний дохід Coca-Cola склав 12,46 мільярда доларів, що перевищило середню оцінку аналітиків LSEG у 12,39 мільярда доларів.

Стратегія "Нульовий цукор" 

За даними Reuters, Coca-Cola активно інвестує в сегменти напоїв з нульовим вмістом цукру та енергетичних напоїв як на американському, так і на світовому ринках. Ця стратегія допомагає залучати споживачів, які обмежують несуттєві витрати через економічну невизначеність та інфляцію.

Найбільша у світі компанія з виробництва напоїв також виграла від зростання цін, особливо на такі продукти, як молоко Fairlife та газована вода Topo Chico.

Майбутні плани та виклики

Цієї осені Coca-Cola готується випустити на ринок США газовану воду на основі тростинного цукру. Цей крок відбувається на тлі руху "Зробимо Америку знову здоровою", який набуває обертів за адміністрації президента Дональда Трампа.

Для відновлення обсягів продажів компанія планує запропонувати міні-банки об'ємом 7,5 унцій для одноразового використання у США, орієнтуючись на споживачів з обмеженим бюджетом.

Аналітики, однак, висловлюють занепокоєння щодо зростання собівартості сировини, що може вплинути на майбутню рентабельність компанії.

Нагадаємо, обидві українські компанії Coca-Cola оновили керівництво влітку 2025 року. Душан Мітрев очолив "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", а Тетяна Ставицька стала виконувачкою обов’язків директора "Кока-Кола-Україна Лімітед".

Автор:
Тетяна Бесараб