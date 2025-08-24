Coca-Cola розглядає продаж британської мережі кав'ярень Costa вартістю понад $5 млрд

Американська компанія з виробництва безалкогольних напоїв Coca-Cola почала співпрацю з інвестиційним банком Lazard, щоб вивчити можливі варіанти для британської мережі кав'ярень Costa, включно з її потенційним продажем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Sky News.

За даними видання, Coca-Cola вже провела попередні переговори з кількома потенційними покупцями, серед яких приватні інвестиційні компанії. Очікується, що перші пропозиції можуть надійти вже на початку осені. Водночас джерела уточнюють, що остаточне рішення про продаж ще не ухвалене, і Coca-Cola може відмовитися від цього кроку.

Мережа Costa Coffee сьогодні працює у 50 країнах світу. У Великій Британії та Ірландії вона має понад 2700 кав'ярень, а ще понад 1300 торгових точок функціонують у різних країнах. Компанія Coca-Cola придбала Costa у 2018 році за понад 5 мільярдів доларів, намагаючись посилити свою присутність на ринку кави та скласти конкуренцію Starbucks і Nestle.

У США, де Coca-Cola активно розвиває портфель продукції, харчові компанії загалом шукають здоровіші альтернативи звичним продуктам. Це пов’язано з кампанією міністра охорони здоров’я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого "Зробимо Америку знову здоровою". Минулого місяця президент Дональд Трамп заявив, що Coca-Cola погодилася використовувати тростинний цукор на американському ринку.