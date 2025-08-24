Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,50

48,26

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Coca-Cola розглядає продаж британської мережі кав'ярень Costa вартістю понад $5 млрд

Coca-Cola
Coca-Cola розглядає продаж британської мережі кав'ярень Costa / Depositphotos

Американська компанія з виробництва безалкогольних напоїв Coca-Cola почала співпрацю з інвестиційним банком Lazard, щоб вивчити можливі варіанти для британської мережі кав'ярень Costa, включно з її потенційним продажем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Sky News.

За даними видання, Coca-Cola вже провела попередні переговори з кількома потенційними покупцями, серед яких приватні інвестиційні компанії. Очікується, що перші пропозиції можуть надійти вже на початку осені. Водночас джерела уточнюють, що остаточне рішення про продаж ще не ухвалене, і Coca-Cola може відмовитися від цього кроку.

Мережа Costa Coffee сьогодні працює у 50 країнах світу. У Великій Британії та Ірландії вона має понад 2700 кав'ярень, а ще понад 1300 торгових точок функціонують у різних країнах. Компанія Coca-Cola придбала Costa у 2018 році за понад 5 мільярдів доларів, намагаючись посилити свою присутність на ринку кави та скласти конкуренцію Starbucks і Nestle.

У США, де Coca-Cola активно розвиває портфель продукції, харчові компанії загалом шукають здоровіші альтернативи звичним продуктам. Це пов’язано з кампанією міністра охорони здоров’я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого "Зробимо Америку знову здоровою". Минулого місяця президент Дональд Трамп заявив, що Coca-Cola погодилася використовувати тростинний цукор на американському ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко