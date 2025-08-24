Coca-Cola рассматривает продажу британской сети кофеен Costa стоимостью свыше $5 млрд

Американская компания по производству безалкогольных напитков Coca-Cola начала сотрудничество с инвестиционным банком Lazard, чтобы изучить возможные варианты для британской сети кофеен Costa, включая ее потенциальные продажи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Sky News.

Coca-Cola уже провела предварительные переговоры с несколькими потенциальными покупателями, среди которых частные инвестиционные компании. Ожидается, что первые предложения могут поступить уже в начале осени. В то же время, источники уточняют, что окончательное решение о продаже еще не принято, и Coca-Cola может отказаться от этого шага.

Сеть Costa Coffee сегодня работает в 50 странах мира. В Великобритании и Ирландии она насчитывает более 2700 кафе, а еще более 1300 торговых точек функционируют в разных странах. Компания Coca-Cola приобрела Costa в 2018 году за более чем 5 миллиардов долларов, пытаясь усилить свое присутствие на рынке кофе и составить конкуренцию Starbucks и Nestle.

В США, где Coca-Cola активно развивает портфель продукции, пищевые компании в целом ищут более здоровые альтернативы привычным продуктам. Это связано с кампанией министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего "Сделаем Америку снова здоровой". В прошлом месяце президент Дональд Трамп заявил, что Coca-Cola согласилась использовать тростниковый сахар на американском рынке.