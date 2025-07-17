Трамп убедил компанию Coca-Cola сменить рецепт популярного напитка: детали

Президент США Дональд Трамп объявил, что компания Coca-Cola согласилась изменить рецепт своего легендарного напитка для американского рынка и снова будет использовать тростниковый сахар.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social.

"Я вел переговоры с Coca-Cola о возможности использования настоящего тростникового сахара в Coca-Cola в США, и они согласились. Это будет очень правильным решением с их стороны – вот увидите. Так будет лучше", – написал глава Белого дома.

Изменения рецепта Coca-Cola

Как пишет The New York Times, компания Coca-Cola четко не подтвердили это заявление Трампа, но пообещали, что подробную информацию об инновационных предложениях в линейке напитков будет опубликовано в ближайшее время.

В заявлении Трампа не упоминали кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который сейчас используют в напитках.

Компания Coca-Cola уже выпускает безалкогольный напиток, подслащенный тростниковым сахаром, известный как "мексиканские круги" (MexiCoke). Этот напиток попал в США из Мексики из-за нелегальных независимых дилеров.

В то же время сам Трамп регулярно пьет диетическую цепь, в которую добавляют искусственный подсластитель аспартам. На его столе в Овальном кабинете в Белом доме даже есть специальная кнопка, чтобы ему приносили газировку, рассказывал он ранее Fox News.

Напомним, производители напитков Pernod Ricard и Coca-Cola договорились о производстве нового напитка, в котором алкоголь соединят со Sprite.

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в РФ

В июне 2024 года Coca-Cola Company, прекратившей работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков – Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка РФ в 2022 и их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, поскольку по российскому законодательству товарные знаки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы.

В тот же день компания заявила, что поданные в России заявки на регистрацию товарных знаков. предназначены для защиты интеллектуальной собственности компании Представители бренда объяснили, что третьи стороны в разных странах мира давно пытаются использовать репутацию продуктов Coca-Cola в своих интересах.