Sprite с водкой: Coca-Cola выпустит новый алкогольный напиток

Любители водки Absolut и лимонада в скором времени смогут потягивать свой любимый коктейль из банки после того, как производители напитков Pernod Ricard и Coca-Cola договорились о производстве нового напитка, в котором алкоголь соединят со Sprite.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что французская компания Pernod заявила, что консервированный коктейль Absolut&Sprite будет представлен на некоторых европейских рынках, включая Великобританию, Нидерланды и Испанию в начале 2024 года.

По словам компаний, на банках будут изображены две наиболее узнаваемые в мире торговые марки.

"Sprite - отличная пара для Absolut, и я убежден, что наши совместные усилия выведут всю категорию алкоголя на новый уровень", - сказал генеральный директор Pernod Александр Рикар.

В Pernod заявили, что водка является одной из самых популярных основ для готовых к употреблению алкогольных продуктов, а безалкогольные напитки с лимоном и лаймом являются одними из самых популярных миксов в предварительно смешанных коктейлях.

Исследование IWSR в 2022 году показало, что алкогольные напитки, особенно изготовленные из водки, занимают 45% доли на 10 крупнейших рынках категории готовых напитков, причем ожидается, что коктейли и лонг-дринки будут стимулировать рост.

На этих рынках более 50% потребителей вынуждены покупать готовые к употреблению продукты от известных брендов алкогольных напитков, пива или безалкогольных напитков.

Производители безалкогольных напитков, таких как Coca-Cola, которая начала партнерство с производителем виски Jack Daniels в прошлом году, продолжает экспансию на алкогольный рынок на фоне растущей популярности смешанных коктейлей на ряде ключевых рынков.

Между тем, производители алкогольных напитков также стремятся заработать на категории слабоалкогольных напитков, стоимость которой, как ожидается, вырастет на 11,6 миллиарда долларов между 2022 и 2026 годами.

Ожидается, что объемы продаж таких напитков возрастут на 24% за тот же период.

Напомним, недавно компания Coca-Cola HBC AG объявила о покупке владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland Oy у Brown-Forman Netherlands BV за 220 миллионов долларов.

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