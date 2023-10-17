Sprite із горілкою: Coca-Cola випустить новий алкогольний напій

Любителі горілки Absolut і лимонаду незабаром зможуть потягувати свій улюблений коктейль із банки після того, як виробники напоїв Pernod Ricard і Coca-Cola домовилися про виробництво нового напою, в якому алкоголь поєднають зі Sprite.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що французька компанія Pernod заявила, що консервований коктейль Absolut & Sprite буде представлений на деяких європейських ринках, включаючи Великобританію, Нідерланди та Іспанію на початку 2024 року.

За словами компаній, на банках будуть зображені дві найбільш впізнавані у світі торгові марки.

"Sprite — чудова пара для Absolut, і я переконаний, що наші спільні зусилля виведуть всю категорію алкоголю на новий рівень", — сказав генеральний директор Pernod Александр Рікар.

У Pernod заявили, що горілка є однією з найпопулярніших основ для готових до вживання алкогольних продуктів, а безалкогольні напої з лимоном і лаймом є одними з найпопулярніших міксів у попередньо змішаних коктейлях.

Дослідження IWSR у 2022 році показало, що алкогольні напої, особливо виготовлені з горілки, займають 45% частки на 10 найбільших ринках категорії готових напоїв, причому очікується, що коктейлі та лонг-дрінки стимулюватимуть зростання.

На цих ринках понад 50% споживачів змушені купувати готові до вживання продукти від відомих брендів алкогольних напоїв, пива чи безалкогольних напоїв.

Виробники безалкогольних напоїв, як-от Coca-Cola, яка розпочала партнерство з виробником віскі Jack Daniels минулого року, продовжує експансію на алкогольний ринокна тлі зростаючої популярності змішаних коктейлів на низці ключових ринків.

Тим часом виробники алкогольних напоїв також прагнуть заробити на категорії слабоалкогольних напоїв, вартість якої, як очікується, зросте на 11,6 мільярда доларів між 2022 і 2026 роками.

Очікується, що обсяги продажів таких напоїв зростуть на 24% за той самий період.

Нагадаємо, нещодавно компанія Coca-Cola HBC AG оголосила про купівлю власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland Oy у Brown-Forman Netherlands BV за 220 мільйонів доларів.

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