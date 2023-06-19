Coca-Cola HBC купує власника Finlandia: названо ціну

Компанія Coca-Cola HBC AG оголосила про купівлю власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland Oy у Brown-Forman Netherlands BV за 220 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву компанії.

Угоду уклали в рамках кампанії Coca-Cola щодо розширення свого бізнесу із розливу преміальних алкогольних напоїв.

Уточнюємо, що завершення угоди очікується в другій половині 2023 року. Вона передбачає схвалення регуляторних органів та інші технічні деталі.

"Будучи пов’язаними з розповсюдженням Finlandia протягом 17 років на кількох ринках, ми раді цій унікальній і актуальній для регіону можливості, яка сприятиме прискоренню нашого локального бізнесу на багатьох наших ринках", — прокоментував генеральний директор компанії Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Він додав, що досвід та потужності компаній дають можливість розробляти продукти для "широкого діапазону ситуацій, особливо для моментів спілкування".

Finlandia, заснована в 1970 році, є провідним брендом горілки в Центральній і Східній Європі, йдеться в заяві Coca-Cola HBC. У 2000 році приватна американська компанія Brown-Forman придбала 45 % акцій Finlandia. Через два роки компнія придбала додатковий пакет акцій Finlandia Vodka на 35 %. А вже у 2004 році Brown-Forman викупила решту 20 % акцій бренду.

Акції Coca-Cola HBC переважно котируються на Лондонській фондовій біржі з вторинним лістингом на Афінській фондовій біржі. Coca-Cola HBC працює в 28 країнах на 3 континентах.

Нагадаємо, що Coca-Cola остаточно пішла з російського ринку. Водночас продукцію все одно поставляють до РФ нелегально.

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