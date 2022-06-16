Coca-Cola остаточно йде з російського ринку

Як тільки в Росії будуть вичерпані запаси Coca-Cola, компанія більше не вироблятиме і не продаватиме продукцію або інші бренди Coca-Cola Company на території даної держави.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Coca-Cola.

У заяві сказано, що зараз у РФ починають закінчуватися напої компанії Coca-Cola. При цьому нові на продажі вже не будуть.

Зазначається, що компанія займається не лише продажем, а й виробництвом напоїв Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn та інших. При цьому на території РФ працює 10 заводів.

Нагадаємо, що ще в травні компанія The Coca-Cola Company заявила, що може "зникнути" в Росії, якщо війна в Україні затягнеться.

Раніше Coca-Cola критикували за те, що компанія не призупинила продаж в РФ відразу після вторгнення в Україну. Втім, Квінсі поставив під сумнів, що такі компанії, як Coca-Cola можуть чинити тиск на уряди.