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Coca-Cola, Fanta та Sprite знову почнуть виробляти у Київській області
Український завод напоїв "Кока-кола Беверіджес", який постраждав від обстрілу російських окупантів, поступово відновлює роботу у селищі Велика Димерка Київської області. До кінця травня на заводі планують відновити потужність на 100%.
Про це Forbes Україна розповів директор з корпоративних зв'язків та сталого розвитку компанії Андрій Бублик.
"Ми плануємо до кінця травня відновити потужності на 100%", – сказав Бублик.
За його словами, вже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite. Обсяги їх виробництва у компанії не розголошуються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Втім, зазначається, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми із постачанням сировини та інших компонентів.
Як пише Forbes, у березні на підприємстві внаслідок обстрілів було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю. Інші приміщення та склади постраждали некритично. Цифр точних збитків у компанії не називають.
Компанія не відмовляється від імпорту Coca-Cola в Україну з Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту, але вже експортує вироблені напої до Молдови. Експорт до Вірменії ще не відновили.
Нагадаємо, 9 березня під ворожий обстріл потрапив завод із виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджіз Україна".
Це єдиний завод Coca-Cola в Україні, його було відкрито 1998 року. Крім нього, у компанії до цього існував з 1994 року завод у Львові, згодом закритий і перетворений на склад готової продукції.
Нагадаємо, що материнська компанія Coca-Cola лише 8 березня, тобто на 13-й день після початку Росією війни проти України, оголосила про зупинення свого бізнесу в РФ, зазначивши, що продовжить "відслідковувати та оцінювати ситуацію з розвитком обставин".