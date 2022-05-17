Coca-Cola, Fanta та Sprite знову почнуть виробляти у Київській області

Український завод напоїв "Кока-кола Беверіджес", який постраждав від обстрілу російських окупантів, поступово відновлює роботу у селищі Велика Димерка Київської області. До кінця травня на заводі планують відновити потужність на 100%.

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Про це Forbes Україна розповів директор з корпоративних зв'язків та сталого розвитку компанії Андрій Бублик.

"Ми плануємо до кінця травня відновити потужності на 100%", – сказав Бублик.

За його словами, вже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite. Обсяги їх виробництва у компанії не розголошуються.

Втім, зазначається, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми із постачанням сировини та інших компонентів.

Як пише Forbes, у березні на підприємстві внаслідок обстрілів було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю. Інші приміщення та склади постраждали некритично. Цифр точних збитків у компанії не називають.

Компанія не відмовляється від імпорту Coca-Cola в Україну з Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту, але вже експортує вироблені напої до Молдови. Експорт до Вірменії ще не відновили.

Нагадаємо, 9 березня під ворожий обстріл потрапив завод із виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджіз Україна".

Це єдиний завод Coca-Cola в Україні, його було відкрито 1998 року. Крім нього, у компанії до цього існував з 1994 року завод у Львові, згодом закритий і перетворений на склад готової продукції.

Нагадаємо, що материнська компанія Coca-Cola лише 8 березня, тобто на 13-й день після початку Росією війни проти України, оголосила про зупинення свого бізнесу в РФ, зазначивши, що продовжить "відслідковувати та оцінювати ситуацію з розвитком обставин".