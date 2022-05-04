Бізнес Coca-Cola може "повністю зникнути" в Росії, якщо війна в Україні затягнеться

Компанія The Coca-Cola Company може «якось зникнути» в Росії, якщо війна в Україні затягнеться.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це генеральний директор компанії Джеймс Квінсі заявив на саміті для топ-менеджерів компаній, організованому в Лондоні газетою The Wall Street Journal.

«Що стосується Росії, пан Квінсі сказав, що Coca-Cola може зіткнутися з тим, що її бізнес у країні «якось повністю зникне», якщо війна в Україні затягнеться. У березні компанія заявила, що перестане продавати свою базу напоїв франчайзі в Росії», - зазначає видання.

Раніше Coca-Cola критикували за те, що компанія не призупинила продаж в РФ відразу після вторгнення в Україну. Втім Квінсі поставив під сумнів, що такі компанії, як Coca-Cola, можуть чинити тиск на уряди.

"Символізм важливий, але він не стане вирішальним фактором", - заявив він.

Нагадаємо, 9 березня під ворожий обстріл потрапив завод із виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна", розташований біля селища Велика Димерка Броварського району Київської області.