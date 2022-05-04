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Бізнес Coca-Cola може "повністю зникнути" в Росії, якщо війна в Україні затягнеться
Компанія The Coca-Cola Company може «якось зникнути» в Росії, якщо війна в Україні затягнеться.
Про це генеральний директор компанії Джеймс Квінсі заявив на саміті для топ-менеджерів компаній, організованому в Лондоні газетою The Wall Street Journal.
«Що стосується Росії, пан Квінсі сказав, що Coca-Cola може зіткнутися з тим, що її бізнес у країні «якось повністю зникне», якщо війна в Україні затягнеться. У березні компанія заявила, що перестане продавати свою базу напоїв франчайзі в Росії», - зазначає видання.
Раніше Coca-Cola критикували за те, що компанія не призупинила продаж в РФ відразу після вторгнення в Україну. Втім Квінсі поставив під сумнів, що такі компанії, як Coca-Cola, можуть чинити тиск на уряди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Символізм важливий, але він не стане вирішальним фактором", - заявив він.
Нагадаємо, 9 березня під ворожий обстріл потрапив завод із виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна", розташований біля селища Велика Димерка Броварського району Київської області.