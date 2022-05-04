Бизнес Coca-Cola может "полностью исчезнуть" в России, если война в Украине затянется

Компания The Coca-Cola Company может «в какой-то момент исчезнуть» в России, если война в Украине затянется.

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Об этом генеральный директор компании Джеймс Квинси заявил на саммите для топ-менеджеров компаний, организованном в Лондоне газетой The Wall Street Journal.

«Что касается России, г-н Куинси сказал, что Coca-Cola может столкнуться с тем, что ее бизнес в стране «в какой-то момент полностью исчезнет», если война на Украине затянется. В марте компания заявила, что прекратит продавать свою базу напитков франчайзи в России», — отмечает издание.

Ранее Coca-Cola критиковали за то, что компания не приостановила продажи в РФ сразу после вторжения в Украину. Впрочем, Куинси поставил под сомнение, что такие компании, как Coca-Cola могут оказывать давление на правительства.

«Символизм важен, но он не станет решающим фактором», — заявил он.

Напомним, 9 марта под вражеский обстрел попал завод по производству напитков компании “Кока-Кола Бевериджиз Украина”, расположенный у поселка Большая Дымерка Броварского района Киевской области.