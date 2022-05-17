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Coca-Cola, Fanta и Sprite снова начнут производить в Киевской области
Украинский завод напитков "Кока-кола Бевериджес", пострадавший от обстрелов российских оккупантов, постепенно возобновляет работу в поселке Большая Дымерка Киевской области. До конца мая на заводе планируют возобновить мощности на 100%.
Об этом Forbes Украина рассказал директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик.
"Мы планируем до конца мая восстановить мощности на 100%", – сказал Бублик.
По его словам, уже налажено производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Объемы их производства в компании не разглашаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впрочем, отмечается, что производственные линии завода не пострадали, но полноценно возобновить производство сразу не удается из-за проблем со снабжением сырьем и другими компонентами.
Как пишет Forbes, в марте на предприятии в результате обстрелов была разрушена электростанция и частично офисное здание. Остальные помещения и склады пострадали некритично. Цифр точных убытков в компании не называют, объясняя пока их отсутствием.
Компания не отказывается от импорта Coca-Cola в Украину из Чехии и Польши во избежание дефицита, но уже экспортирует производимые напитки в Молдову. Экспорт в Армению еще не возобновили.
Напомним, 9 марта под вражеский обстрел попал завод по производству напитков компании “Кока-Кола Бевериджиз Украина”.
Это единственный завод Coca-Cola в Украине, он был открыт в 1998 году. Кроме него у компании до этого существовал с 1994 года завод во Львове, впоследствии закрытый и превращенный в склад готовой продукции.
Напомним, что материнская компания Coca-Cola лишь 8 марта, то есть на 13-й день после начала Россией войны против Украины, объявила о приостановке своего бизнеса в РФ, отметив, что продолжит "отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств".