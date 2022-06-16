Coca-Cola окончательно уходит с российского рынка

Как только в Российской Федерации будут исчерпаны запасы Coca-Cola, компания больше не будет производить и продавать продукцию или другие бренды Coca-Cola Company на территории данного государства.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola.

В заявлении сказано, что сейчас в РФ уже начинают заканчиваться напитки компании Coca-Cola. При этом новые идти на продажу уже не будут.

Отмечается, что компания занимается не только продажей, но и производством напитков Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn и ряд других. При этом всего на территории РФ работает 10 заводов.

Напомним, что еще в мае компания The Coca-Cola Company заявила, что может "в какой-то момент исчезнуть" в России, если война в Украине затянется.

Ранее Coca-Cola критиковали за то, что компания не приостановила продажи в РФ сразу после вторжения в Украину. Впрочем, Куинси поставил под сомнение, что такие компании, как Coca-Cola могут оказывать давление на правительства.