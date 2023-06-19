Coca-Cola HBC покупает владельца Finlandia: названа цена

Компания Coca-Cola HBC AG объявила о покупке владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland Oy у Brown-Forman Netherlands BV за 220 миллионов долларов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Соглашение заключили в рамках кампании Coca-Cola по расширению своего бизнеса по разливу премиальных алкогольных напитков.

Уточняем, что завершение соглашения ожидается во второй половине 2023 года. Оно подразумевает одобрение регуляторных органов и другие технические детали.

"Будучи связанными с распространением Finlandia в течение 17 лет на нескольких рынках, мы рады этой уникальной и актуальной для региона возможности, которая будет способствовать ускорению нашего локального бизнеса на многих наших рынках", - прокомментировал генеральный директор компании Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Он добавил, что опыт и мощности компаний позволяют разрабатывать продукты для "широкого диапазона ситуаций, особенно для моментов общения".

Finlandia, основанная в 1970 году, является ведущим брендом водки в Центральной и Восточной Европе, говорится в заявлении Coca-Cola HBC. В 2000 году частная американская компания Brown-Forman приобрела 45% акций Finlandia. Через два года компания приобрела дополнительный пакет акций Finlandia Vodka на 35%. А уже в 2004 году Brown-Forman выкупила оставшиеся 20% акций бренда.

Акции Coca-Cola HBC в основном котируются на Лондонской фондовой бирже с вторичным листингом на Афинской фондовой бирже. Coca-Cola HBC работает в 28 странах на 3 континентах.

Напомним, что Coca-Cola окончательно ушла с российского рынка. В то же время продукцию все равно поставляют в РФ нелегально.

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