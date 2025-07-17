Трамп переконав компанію Coca-Cola змінити рецепт популярного напою: деталі

Президент США Дональд Трамп оголосив, що компанія Coca-Cola погодилася змінити рецепт свого легендарного напою для американського ринку і знову використовуватиме тростинний цукор.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

"Я вів переговори із Coca-Cola про можливість використання справжнього тростинного цукру в Coca-Cola у США, і вони погодилися. Це буде дуже правильним рішенням з їхнього боку – ось побачите. Так буде краще", – написав очільник Білого дому.

Зміни рецепту Coca-Cola

Як пише The New York Times, компанія Coca-Cola чітко не підтвердили цієї заяви Трампа, але пообіцяли, що докладну інформацію про інноваційні пропозиції у лінійці напоїв опублікують найближчим часом.

У заяві Трампа не згадували кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, який зараз використовують у напої. Компанія почала додавати його до своїх напоїв у Coca-Cola 1980 року, змішуючи його із цукром, щоб компенсувати зростання ціни на цукор. Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді – молодший частково вважає його причиною епідемії ожиріння.

Компанія Coca-Cola вже випускає безалкогольний напій, підсолоджений тростинним цукром, відомий як "мексиканська кола" (MexiCoke). Цей напій потрапив до США з Мексики через нелегальних незалежних дилерів.

Водночас сам Трамп регулярно п'є дієтичну колу, в яку додають штучний підсолоджувач аспартам. На його столі в Овальному кабінеті у Білому домі навіть є спеціальна кнопка, щоб йому приносили газовану воду, розповідав він раніше Fox News.

Нагадаємо, виробники напоїв Pernod Ricard і Coca-Cola домовилися про виробництво нового напою, в якому алкоголь поєднають зі Sprite.

Coca-Cola знов реєструє свої товарні знаки в РФ

У червні 2024 року Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.

Бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку РФ у 2022-му і їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, оскільки за російським законодавством товарні знаки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані.

Того ж дня, компанія заявила, що подані в Росії заявки на реєстрацію товарних знаків призначені для захисту інтелектуальної власності компанії. Представники бренду пояснили, що треті сторони в різних країнах світу давно намагаються використовувати репутацію продуктів Coca-Cola у своїх інтересах.