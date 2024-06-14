Coca-Cola готується до можливого повернення на ринок РФ

Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Coca-Cola реєструє свої товарні знаки в РФ

Заявки, подані у квітні, знайшли у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент). Реєстрація товарних знаків вимагається для напоїв.

За російським законодавством товарні знаки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані.

З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку у 2022-му, їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, заявила генеральний директор компанії «Онлайн патент» Аліна Акіншина.

Вона припустила, що Coca-Cola подає заявки до Роспатенту, щоб не допустити втрати прав на свої ключові бренди.

Інші фахівці в галузі патентного права не виключають, що заявки на реєстрацію брендів можуть говорити про намір Coca-Cola у майбутньому повернути їх на російський ринок.

У російському підрозділі Coca-Cola Company відмовилися від коментарів.

Вихід з ринку РФ

Coca-Cola, як і багато інших великих міжнародних компаній, заявила про вихід з РФ після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Coca-Cola офіційно вивела продукцію брендів Coca-Cola, Sprite та Fanta з російського ринку, але такі напої продаються в Росії, у тому числі у великих торгових мережах.

Їх завозять за схемою "паралельного імпорту" з інших країн. Російський підрозділ Coca-Cola змінив назву на "Мултон партнерс" і запустив виробництво "Добра Cola" - аналога Coca-Cola, рецептура і смак якого відрізняються від оригінального напою.