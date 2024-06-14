В Coca-Cola пояснили, чому подали заявки на реєстрацію в Росії

Coca-Cola заявила, що подані в Росії заявки на реєстрацію товарних знаків призначені для захисту інтелектуальної власності компанії. Представники бренду пояснили, що треті сторони в різних країнах світу давно намагаються використовувати репутацію продуктів Coca-Cola у своїх інтересах.

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Про це пише ЕП, посилаючись на коментар компанії.

Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року її бізнес у Росії залишається призупиненим, але реєстрація товарних знаків дозволить зберегти права компанії на них та захиститися від несанкціонованого використання популярних брендів іншими особами.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено в 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

"Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається зупиненим", - додали у пресслужбі.

Coca-Cola реєструє свої товарні знаки в РФ

Сьогодні Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.

Бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку РФ у 2022-му і їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, оскільки за російським законодавством товарні знаки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані.

Нагадаємо, Coca-Cola, як і багато інших великих міжнародних компаній, заявила про вихід з РФ після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Coca-Cola офіційно вивела продукцію брендів Coca-Cola, Sprite та Fanta з російського ринку, але такі напої продаються в Росії, у тому числі у великих торгових мережах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com