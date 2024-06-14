В Coca-Cola объяснили, почему подали заявки на регистрацию в России

Coca-Cola заявила, что поданные в России заявки на регистрацию товарных знаков предназначены для защиты интеллектуальной собственности компании. Представители бренда объяснили, что третьи стороны в разных странах мира давно пытаются использовать репутацию продуктов Coca-Cola в своих интересах.

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Об этом пишет ЭП, ссылаясь на комментарий компании.

Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 г. ее бизнес в России остается приостановленным, но регистрация товарных знаков позволит сохранить права компании на них и защититься от несанкционированного использования популярных брендов другими лицами.

"Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры по улучшению и укреплению этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для соблюдения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в России был остановлен. в 2022 году", - говорится в сообщении.

Регистрация соответствует стратегии компании, предусматривающей последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.

"Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается остановленным", - добавили в пресс-службе.

Coca-Cola регистрирует свои товарные знаки в РФ

Сегодня Coca-Cola Company, прекратившая работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков – Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка РФ в 2022 году и их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, поскольку по российскому законодательству товарные знаки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы.

Напомним, Coca-Cola, как и многие другие крупные международные компании, заявила о выходе из РФ после начала полномасштабного вторжения русских войск в Украину.

Coca-Cola официально вывела продукцию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка, но такие напитки продаются в России, в том числе в крупных торговых сетях.

Источник фото: ua.depositphotos.com