Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговые платежи энергетического сектора за 2025 год превысили 101 млрд грн

электросети
Энергетический сектор уплатил более 101 млрд грн налогов / Freepik

В 2025 году предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии, перечислили в государственный бюджет 101,6 млрд грн. Это на 14,2 млрд грн больше, чем в 2024 году, когда сумма платежей составила 87,4 млрд грн. Таким образом, общий рост налоговых поступлений от отрасли составил 16,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

По данным заместителя главы ГНСУ Теодозии Чернецкой, в структуре налоговых платежей за 2025 год основные доли распределились следующим образом:

  • налог на добавленную стоимость составил 43%;
  • налог на прибыль - 19,3%;
  • налог и сбор на доходы физических лиц – 18,5%;
  • другие платежи - 19,3%.
оплата за электроэнергию, инфографика
оплата за электроэнергию / Государственная налоговая служба Украины

Показатели по отдельным направлениям деятельности выглядят следующим образом:

  • производство электроэнергии (КВЭД D35.11): 67,8 млрд грн (рост на 21,2% по сравнению с 55,9 млрд грн в 2024 году);
  • распределение электроэнергии (КВЭД D35.13): 16,6 млрд грн (рост на 12,2% по сравнению с 14,8 млрд грн в 2024 году);
  • торговля электроэнергией (КВЭД D35.14): 16,0 млрд грн (рост на 5,0% по сравнению с 15,2 млрд грн в 2024 году).

Напомним, на балансирующем рынке электроэнергии зафиксирован рост долгов. По данным системного оператора, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка вырос до 30,9 млрд грн. С начала 2026 года этот показатель увеличился на 40%.

Автор:
Татьяна Ковальчук