Налоговые платежи энергетического сектора за 2025 год превысили 101 млрд грн

В 2025 году предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии, перечислили в государственный бюджет 101,6 млрд грн. Это на 14,2 млрд грн больше, чем в 2024 году, когда сумма платежей составила 87,4 млрд грн. Таким образом, общий рост налоговых поступлений от отрасли составил 16,2%.

По данным заместителя главы ГНСУ Теодозии Чернецкой, в структуре налоговых платежей за 2025 год основные доли распределились следующим образом:

налог на добавленную стоимость составил 43%;

налог на прибыль - 19,3%;

налог и сбор на доходы физических лиц – 18,5%;

другие платежи - 19,3%.

оплата за электроэнергию / Государственная налоговая служба Украины

Показатели по отдельным направлениям деятельности выглядят следующим образом:

производство электроэнергии (КВЭД D35.11): 67,8 млрд грн (рост на 21,2% по сравнению с 55,9 млрд грн в 2024 году);

распределение электроэнергии (КВЭД D35.13): 16,6 млрд грн (рост на 12,2% по сравнению с 14,8 млрд грн в 2024 году);

торговля электроэнергией (КВЭД D35.14): 16,0 млрд грн (рост на 5,0% по сравнению с 15,2 млрд грн в 2024 году).

Напомним, на балансирующем рынке электроэнергии зафиксирован рост долгов. По данным системного оператора, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка вырос до 30,9 млрд грн. С начала 2026 года этот показатель увеличился на 40%.