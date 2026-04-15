Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка вырос почти до 31 млрд грн

электросети
Производители получают оплату за отпущенную электроэнергию с задержкой / Freepik

На балансирующем рынке электроэнергии зафиксирован рост долгов. По данным системного оператора, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка вырос до 30,9 млрд грн. С начала 2026 года этот показатель увеличился на 40%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Параллельно долг потребителей перед самой компанией "Укрэнерго" составляет 46,3 млрд. грн., что на 9,5% больше, чем в начале года.

Динамика расчетов

Долг перед НЭК "Укрэнерго" демонстрирует постоянный рост в течение 15 месяцев:

  • в январе 2025 года сумма составляла 35,2 млрд. грн.;
  • в течение 2025 года показатель ежемесячно увеличивался и в ноябре превысил 40 млрд грн;
  • на 31 марта 2026 сумма задолженности достигла 46,4 млрд грн.

Состояние задолженности перед генерирующими компаниями и другими участниками рынка изменялось по двум сценариям:

  • с января по октябрь 2025 года наблюдалось снижение долга с 18,5 млрд грн до 13,8 млрд грн;
  • с ноября 2025 по март 2026 года произошел резкий рост;
  • за последние пять месяцев сумма увеличилась с 18,6 млрд. грн. до 31,1 млрд. грн.
долг на балансирующем рынке, инфографика
долг на балансирующем рынке / ExPro

Наибольшее накопление долговых обязательств зафиксировано в зимний период 2025-2026 годов. В настоящее время темпы роста долга перед участниками рынка опередили темпы накопления долга перед оператором системы передачи.

Напомним, задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" на конец февраля 2026 достигла 45,19 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук
