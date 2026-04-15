Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка вырос почти до 31 млрд грн

На балансирующем рынке электроэнергии зафиксирован рост долгов. По данным системного оператора, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка вырос до 30,9 млрд грн. С начала 2026 года этот показатель увеличился на 40%.

Параллельно долг потребителей перед самой компанией "Укрэнерго" составляет 46,3 млрд. грн., что на 9,5% больше, чем в начале года.

Динамика расчетов

Долг перед НЭК "Укрэнерго" демонстрирует постоянный рост в течение 15 месяцев:

в январе 2025 года сумма составляла 35,2 млрд. грн.;

в течение 2025 года показатель ежемесячно увеличивался и в ноябре превысил 40 млрд грн;

на 31 марта 2026 сумма задолженности достигла 46,4 млрд грн.

Состояние задолженности перед генерирующими компаниями и другими участниками рынка изменялось по двум сценариям:

с января по октябрь 2025 года наблюдалось снижение долга с 18,5 млрд грн до 13,8 млрд грн;

с ноября 2025 по март 2026 года произошел резкий рост;

за последние пять месяцев сумма увеличилась с 18,6 млрд. грн. до 31,1 млрд. грн.

долг на балансирующем рынке / ExPro

Наибольшее накопление долговых обязательств зафиксировано в зимний период 2025-2026 годов. В настоящее время темпы роста долга перед участниками рынка опередили темпы накопления долга перед оператором системы передачи.

Напомним, задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" на конец февраля 2026 достигла 45,19 млрд грн.