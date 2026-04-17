Дефицит сои в ЕС открывает новые возможности для украинских аграриев

Европейский Союз должен учесть потенциал Украины в формировании будущей протеиновой стратегии, поскольку украинская соя играет важную роль в обеспечении европейского рынка белковыми кормами. В то же время, Брюссель должен упростить регуляторные условия для украинских производителей, которые готовы работать по стандартам ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, у ЕС существенный дефицит протеина для животноводства. Собственное производство сои в Евросоюзе составляет около 3 млн. тонн в год, тогда как общая потребность превышает 35 млн. тонн.

Для сравнения, Украина ежегодно производит около 6 млн. тонн сои, значительная часть которой уже поставляется на европейский рынок.

В Минэкономики подчеркивают, что украинский агросектор постепенно переходит от модели экспорта сырья к участию в цепи добавленной стоимости. Речь идет о развитии переработки, сертификации продукции и соответствии требованиям европейского рынка.

В настоящее время около 25% украинской сои без ГМО уже отвечают сертифицированным стандартам ЕС. Это свидетельствует о структурной трансформации отрасли, внедрении современных технологий и изменении производственных практик на уровне хозяйств.

Среди конкурентных преимуществ Украины называют географическую близость к рынку ЕС, более низкие логистические затраты, значительный производственный потенциал и сильные позиции в сегменте без ГМО, которая пользуется спросом среди европейских потребителей.

В то же время, ключевыми барьерами для экспорта остаются новые регуляторные требования ЕС.

В частности, регламент EUDR требует подтверждения, что продукция не связана с вырубкой лесов, а директива RED III вводит дополнительные критерии устойчивости для используемого в производстве биотоплива сырья. Это означает дополнительные затраты на прослеживаемость, цифровой контроль и сертификацию.

По оценке украинской стороны, наибольшее давление новые правила могут создать для малых и средних производителей, имеющих ограниченные ресурсы для быстрой адаптации.

Украина призывает ЕС привлекать ее к разработке новых аграрных регуляций еще на этапе оценки влияния и подготовки решений. В среднесрочной перспективе важными вопросами остаются правила использования средств защиты растений и реформа Совместной аграрной политики Евросоюза с учетом послевоенного восстановления Украины.

Заметим, что в Украине наблюдается рост цен на сою из-за высокого спроса со стороны внутренних перерабатывающих предприятий. Закупочные цены на сою по ГМО повысились на 300-500 грн/т и составляют 20500-21000 грн/т.