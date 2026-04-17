Дефіцит сої в ЄС відкриває нові можливості для українських аграріїв

Європейський Союз має врахувати потенціал України у формуванні майбутньої протеїнової стратегії, оскільки українська соя вже відіграє важливу роль у забезпеченні європейського ринку білковими кормами. Водночас Брюссель має спростити регуляторні умови для українських виробників, які готові працювати за стандартами ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, ЄС має суттєвий дефіцит протеїну для тваринництва. Власне виробництво сої в Євросоюзі становить близько 3 млн тонн на рік, тоді як загальна потреба перевищує 35 млн тонн.

Для порівняння, Україна щороку виробляє близько 6 млн тонн сої, значна частина якої вже постачається на європейський ринок.

У Мінекономіки наголошують, що український агросектор поступово переходить від моделі експорту сировини до участі в ланцюгах доданої вартості. Йдеться про розвиток переробки, сертифікацію продукції та відповідність вимогам європейського ринку.

Наразі близько 25% української сої без ГМО вже відповідає сертифікованим стандартам ЄС. Це свідчить про структурну трансформацію галузі, впровадження сучасних технологій та зміну виробничих практик на рівні господарств.

Серед конкурентних переваг України називають географічну близькість до ринку ЄС, нижчі логістичні витрати, значний виробничий потенціал та сильні позиції у сегменті продукції без ГМО, яка користується попитом серед європейських споживачів.

Водночас ключовими бар’єрами для експорту залишаються нові регуляторні вимоги ЄС.

Зокрема, регламент EUDR вимагає підтвердження, що продукція не пов’язана з вирубкою лісів, а директива RED III вводить додаткові критерії сталості для сировини, що використовується у виробництві біопалива. Це означає додаткові витрати на простежуваність, цифровий контроль та сертифікацію.

За оцінкою української сторони, найбільший тиск нові правила можуть створити для малих і середніх виробників, які мають обмежені ресурси для швидкої адаптації.

Україна закликає ЄС залучати її до розробки нових аграрних регуляцій ще на етапі оцінки впливу та підготовки рішень. У середньостроковій перспективі важливими питаннями залишаються також правила використання засобів захисту рослин та реформа Спільної аграрної політики Євросоюзу з урахуванням післявоєнного відновлення України.

Зауважимо, в Україні спостерігається зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т.