Ціни на сою в Україні знову зросли: переробники змагаються за сировину

В Україні спостерігається подальше зростання цін на сою через високий попит з боку внутрішніх переробних підприємств. Закупівельні ціни на сою з ГМО протягом минулого тижня підвищилися на 300-500 грн/т і становлять 20500-21000 грн/т з доставкою на завод.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Вартість сої без ГМО тримається на рівні 20500-21200 грн/т. Особливістю поточного сезону стало фактичне вирівнювання цін на обидва види продукції на внутрішньому ринку.

Додатковим фактором підтримки цін є здорожчання соняшника до максимальних показників сезону, що утримує високу вартість шроту. Водночас на світовому ринку ціни відчувають тиск через збільшення пропозиції з Південної Америки.

Це змушує українських трейдерів згортати експортні програми через дефіцит поставок та низьку рентабельність у портах. Експортна ціна на сою з ГМО в портах знизилася до 430-435 $/т, тоді як продукція без ГМО торгується по 455-460 $/т. Найбільш активний попит на безгмову сою зафіксовано на західному кордоні за ціною 460-465 $/т DAP.

Ціни на продукти переробки залишаються стабільними. Соєвий шрот оцінюється у 370 $/т з доставкою до портів та 390 $/т — на західний кордон. Соєва олія для біодизельних заводів Європи коштує 1250-1270 $/т з доставкою в Румунію чи Німеччину за умови дотримання підвищених вимог до якості.

