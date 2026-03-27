В Україні зросли ціни на сою: переробники підвищують ставки на тлі падіння експорту

В Україні спостерігається високий попит на сою з боку місцевих переробників. Це зумовлено розвитком виробництва соєвого шроту для потреб тваринництва. Минулого тижня заводи підвищили закупівельні ціни на сою з ГМО на 300–500 грн/т.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Наразі вартість сої з ГМО становить 20 300 – 20 500 грн/т із доставкою на підприємство. Ціни на продукцію без ГМО зафіксувалися на рівні 20 500 – 20 700 грн/т.

Зростання внутрішніх цін підтримується також здорожчанням соняшника, що робить соєвий шрот стабільно затребуваним продуктом на внутрішньому ринку. Із загального врожаю обсягом 5 млн тонн на внутрішню переробку цьогоріч надійде близько 3 млн тонн, що на 50% перевищує показники попереднього сезону.

Експортна ситуація та світові тренди

На зовнішніх ринках ситуація інша. Експортні ціни в українських портах на сою з ГМО знизилися на 5 $/т і наразі становлять 435–445 $/т. Основні причини зниження:

збільшення пропозиції дешевої сої з Бразилії, де ціни становлять 420–430 $/т FOB;

падіння травневих ф’ючерсів у Чикаго на 4% (до 430 $/т) через відсутність активних закупівель з боку Китаю;

зростання вартості фрахту з Південної Америки через воєнні дії в Ірані, що тисне на світові ціни.

Експорт сої без ГМО залишається стабільним: близько 460 $/т у портах та 460–465 $/т на західному кордоні України.

Фінансові показники та експорт

За період з 1 вересня по 25 березня 2026 року Україна відвантажила на експорт 1,5 млн тонн сої. Близько 550 тис. тонн було експортовано зі сплатою мита, що принесло державному бюджету майже 760 млн грн. За розрахунками експертів, через введення цих мит українські виробники недоотримали приблизно 200 млн доларів доходу.

Загальний експорт української сої за сезон, за прогнозами, не перевищить 2,2 млн тонн. Подальша динаміка цін залежатиме від темпів збирання врожаю в Бразилії, який наразі завершено на 68%, та попиту на біодизель у США.

Раніше повідомлялося, що через запровадження експортних мит на сою та ріпак українські аграрії втратили близько $200 млн, а Україна недоотримала близько $1 млрд валютних надходжень від експорту.