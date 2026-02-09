Запланована подія 2

Українська соя поступово дорожчає під впливом світового ринку

соя, мішок
В Україні зросли ціни на сою / Freepik

На експортному ринку соєвих бобів в Україні фіксується зростання цін, що відбувається під впливом тенденцій на світовому ринку. Ключовим фактором стала інформація про можливе збільшення імпорту сої Китаєм зі США до 20 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "АПК-Інформ".

Аналітики зазначають, що на цьому етапі політичні чинники можуть переважати ринкові, формуючи підвищувальний ціновий тренд.

Ціни попиту на українську ГМ-сою на експортному напрямку перебували в діапазоні 425–435 USD/т CPT-порт, а в окремих угодах сягали 440 USD/т CPT-порт.

Також зафіксовано зростання попиту в напрямку західного кордону: ціни трейдерів підвищилися до 420–435 USD/т DAP і варіювалися залежно від пункту перетину кордону.

На внутрішньому ринку сої цінове зростання продовжилось на тлі активного попиту та високої конкуренції між переробниками й трейдерами за сировину.

Раніше повідомлялося, що а Україні через скорочення врожаю сої пропозиція на ринку залишається обмеженою, що підтримує високий рівень цін та посилює конкуренцію між експортерами і переробниками.

Автор:
Тетяна Гойденко