Украинская соя постепенно дорожает под влиянием мирового рынка

На экспортном рынке соевых бобов в Украине фиксируется рост цен, происходящий под влиянием тенденций на мировом рынке. Ключевым фактором стала информация о возможном увеличении импорта сои Китаем из США до 20 млн. тонн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "АПК-Информ".

Аналитики отмечают, что на этом этапе политические факторы могут преобладать на рыночных, формируя повышающий ценовой тренд.

Цены спроса на украинскую ГМ-сою на экспортном направлении находились в диапазоне 425–435 USD/т CPT-порт, а в отдельных соглашениях достигали 440 USD/т CPT-порт.

Также зафиксирован рост спроса в направлении западной границы: цены трейдеров повысились до 420–435 USD/т DAP и варьировались в зависимости от пункта пересечения границы.

На внутреннем рынке сои рост цен продолжился на фоне активного спроса и высокой конкуренции между переработчиками и трейдерами за сырье.

Ранее сообщалось, что а Украине через сокращение урожая сои предложение на рынке остается ограниченным, что поддерживает высокий уровень цен и увеличивает конкуренцию между экспортерами и переработчиками.