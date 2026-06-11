Инвестиции в премиальное жилье выросли вдвое: что покупатели выбирают на первичном рынке

Интерес к премиальному жилью как инвестициям существенно возрос. Если до полномасштабной войны в инвестиционных целях покупали менее 10% таких квартир, то сегодня этот показатель достиг 18-20%.

О Delo.ua сообщила Марианна Бегунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

Изменяется подход к инвестициям

По словам специалиста, за годы полномасштабной войны очень изменилась структура инвестиционного спроса на первичном рынке. Так, в 2019-2021 годах на премиальное жилье – апартаменты и большие дома площадью от 300 кв. м – приходилось менее 10% инвестиционных покупок. Сегодня этот показатель вырос почти вдвое и составляет 18-20%. Это может свидетельствовать об изменении подходов к инвестициям в недвижимость.

"Нижняя стартовая цена остается важной, однако она уже не является единственным или главным критерием. Для инвестора все большее значение приобретают класс объекта, концепция, качество среды, частность, сервис, инфраструктура, решения безопасности, потенциал аренды и возможность дальнейшей перепродажи", - отметила Марианна Бигунец.

Концепт имеет значение

По мнению эксперта, критерии выбора премиальной недвижимости заметно изменились. Если раньше основную роль играли локация, площадь и архитектурная концепция, то сегодня покупатели обращают внимание на экосистему в целом. Речь идет об уровне безопасности, приватности, сервисе, комфорте повседневной жизни и перспективах долгосрочной ликвидности объекта.

"Будущее премиальной недвижимости все больше связано с концептуальностью. Эксклюзивность остается важной, но она уже не ограничивается закрытостью или высокой ценой. Настоящая ценность таких объектов заключается в том, что они предлагают продуманную "экосистему" для здоровой, сбалансированной и качественной жизни", - подчеркнула Марианна Бигунец.

Объекты на перспективу

Как отмечает специалист, премиальные объекты остаются привлекательными для инвесторов благодаря своей устойчивости к рыночным колебаниям. Покупатели все чаще смотрят не только на цену сегодня, но и на то, будет ли этот проект востребован и через пять или десять лет.

"Покупатель ожидает от премиумнедвижимости качественной среды, сервиса, конфиденциальности, безопасности и понятной жизненной концепции. Именно такие характеристики формируют долгосрочную ценность и делают проект более устойчивым с инвестиционной точки зрения", - подчеркнула коммерческий директор GAZDA.

Суммы инвестиций

По словам эксперта, размер стартовых инвестиций в первоначальное жилье зависит от класса недвижимости. В сегментах эконом и комфорт-класса для входа на рынок обычно достаточно $20-30 тыс., в бизнес-классе - от $35 тыс. до $60 тыс. Инвестиции в премиальное жилье стартуют ориентировочно от $70 тыс., а стоимость отдельных объектов может превышать $170-200 тыс.

В то же время инвестирование в новостройки, особенно в премиальном сегменте, требует тщательного анализа рисков. Одним из главных преимуществ покупки на ранних этапах строительства остается возможность приобрести недвижимость по более низкой цене и получить прирост капитала по мере реализации проекта.

По оценкам эксперта, в качественных жилых комплексах с прогнозируемыми темпами строительства стоимость недвижимости в течение первого года может вырасти на 15-17%. В то же время, разница между стартовой ценой продажи и стоимостью объекта после ввода дома в эксплуатацию нередко достигает 30-35%.

"Такая доходность не автоматическая. Фактический результат зависит от локации, класса объекта, темпов строительства, репутации девелопера, качества проекта, конкуренции в конкретном регионе и общей ситуации на рынке", - подчеркнула Марианна Бигунец.

На что обратить внимание инвесторам

Марианна Бегунец советует потенциальным инвесторам, прежде всего, оценивать надежность девелопера, его репутацию, опыт реализации проектов и соблюдение сроков строительства. Не менее важны локация и будущая ликвидность объекта – транспортная доступность, инфраструктура, безопасность и перспективы развития района.

По словам эксперта, сегодня покупатели все чаще выбирают не просто квадратные метры, а качественную среду для жизни. Поэтому более устойчивы к рыночным колебаниям проекты с продуманной концепцией, сервисами и развитой инфраструктурой.

Также следует внимательно анализировать финансовые условия покупки, в частности, рассрочку, график платежей и механизмы фиксации цены. В то же время инвесторам необходимо реалистично оценивать риски и заранее определять собственную стратегию для перепродажи, аренды или долгосрочного сохранения капитала.

По мнению эксперта, наибольший инвестиционный потенциал имеют жилищные проекты с четкой концепцией, качественной инфраструктурой, стабильными темпами реализации и сбалансированным соотношением цены и качества.

Напомним, цены на первоначальное жилье продолжают расти. Динамика роста зависит в основном от региона. Больше всего за месяц стоимость квартир на первичном рынке изменилась в Черниговской области - +13%, в годовом измерении ощутимый рост цен зафиксирован в Ивано-Франковской области (+20%).