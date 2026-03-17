На рынке новостроек – новые тренды: какие требования покупателей к жилью следует учесть

Покупатели не ориентируются не только на цену. Ключевыми требованиями к новой квартире становятся безопасность и автономность. Поэтому высоким спросом пользуется недвижимость в западных регионах, оборудованная современными технологиями, обеспечивающими комфорт проживания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на коммерческого директора строительной компании GAZDA Марианну Бигунец.

В 2026 году более 40% запросов на новостройки пришлись на западные регионы – Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Тернопольская области. Жилье в Киеве и области интересует более четверти потенциальных покупателей, еще около 15% приходится на Одесский регион. Остальные области суммарно формируют около 20% спроса.

По ее словам, существует ряд факторов, влияющих на выбор жилья. В первую очередь – безопасность, эффективность противовоздушной обороны и уровень энергетической автономности жилых комплексов. Покупатели все чаще смотрят не только на цену или локацию, но, прежде всего, на безопасность и комфорт проживания в условиях военных рисков.

"Ситуация в 2026 году существенно не отличается от предыдущего: наибольший интерес сохраняется к городам запада Украины – Львову, Ивано-Франковску, Черновцам и Ужгороду, где риски остаются ниже, чем в регионах, регулярно терпящих обстрелы", – отмечает Марианна Бигунец.

В то же время, рынок постепенно смещается в пользу покупателя. В западных областях соотношение спроса к предложению составляет примерно 1,3–1,5, в Киеве и области – 1,5-1,7. Это заставляет девелоперов внимательнее работать над качеством проектов и предлагать дополнительные преимущества.

Такая тенденция начала формироваться еще в 2020-2021 годах, когда предложение на первичном рынке превысило спрос. С тех пор покупатели получили более широкий выбор и стали более требовательны к характеристикам жилья.

Сегодня качество строительства уже не конкурентное преимущество – это базовый стандарт. Вместо этого решающими становятся уровень комфорта, безопасность, инфраструктура и инвестиционная привлекательность объекта. Именно эти факторы могут объяснять разницу в цене: в комплексах с современными решениями стоимость квадратного метра может быть на 40-50% выше.

"Покупателя уже сложно заинтересовать только стенами и потолком. Качество строительства воспринимается как базовый стандарт, а не как уникальное преимущество. На первый план выходят дополнительные характеристики жилищного комплекса – уровень комфорта, безопасности, инфраструктура ЖК и инвестиционная привлекательность объекта. Именно по этим параметрам потенциальные покупатели все чаще принимают решение о приобретении".

Что ищут покупатели: 11 ключевых характеристик современных ЖК

Среди основных запросов покупателей – не только энергоэффективность или удобная планировка, но и инновационные решения, формирующие новое качество жизни.

Наиболее востребованными являются:

Бесключевой доступ (Face ID) – системы распознавания лица для входа в подъезд и на территорию.

Комплексная система безопасности – видеонаблюдение, контроль доступа и охрана.

Качественная шумоизоляция – пониженный уровень шума между квартирами и снаружи.

Дизайнерские холлы – подъезды как полноценное эстетическое пространство.

Smart-ландшафт – автоматизированный уход за зелеными зонами.

Подземные мусорные системы – отсутствие контейнеров во дворе и улучшенная санитария.

Формат Ready-to-Live – квартиры с ремонтом, мебелью и техникой, готовые к заселению.

Двор без авто – авто вынесены за пределы жилого пространства.

SPA и спортивная инфраструктура – фитнес-залы, бассейны, зоны отдыха.

Безбарьерность – доступность для всех категорий людей.

Клубный формат застройки – малоэтажные комплексы с камерной атмосферой.

"Сегодня девелоперы все больше подстраиваются под потребности покупателей. Конкуренция на рынке вынуждает не только повышать качество жилищных проектов, но и предлагать решения, отвечающие современным европейским стандартам жилья", – подытожила Марианна Бигунец.

Напомним, лидер по стоимости нового жилья – Житомир. Киев занял второе место. Несмотря на относительно сдержанный рост – всего на 4% в год, в феврале 2026 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках достигла 57,1 тыс. грн.

Также сообщалось, что спрос на новостройки вырос на 23%. Он формируется, прежде всего, потребностями безопасности и улучшением жилищных условий – сообщила совладелица строительной компании STIKON Жанна Крючкова.