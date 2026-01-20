Покупатели жилой недвижимости все чаще готовы инвестировать в автономные и высокотехнологичные проекты — KAN Development

2025 продемонстрировал постепенное восстановление рынка жилой недвижимости в Киеве. Несмотря на военные риски и сложные экономические условия, девелоперы смогли стабилизировать строительные процессы и увеличить объемы ввода жилья в эксплуатацию. Актуальная картина демонстрирует, что люди не просто готовы покупать новое жилье, но и платить за автономность и современные решения жилой застройки.

На этом фоне показательны результаты реализации жилищных проектов в столице, в частности в сегменте многоквартирной застройки.

В KAN Development отмечают, что люди нуждаются в жилье и готовы вкладывать в энергонезависимые и высокотехнологичные проекты, чтобы чувствовать себя защищенными. Ориентация на энергоэффективность и автономность домов — ключевой тренд жилищного девелопмента 2025 года стала ориентация на энергонезависимость и автономность домов.

В реализуемых проектах внедрялись системы резервного питания, автономного теплоснабжения и инженерные решения, позволяющие обеспечивать базовые потребности жителей в случае перебоев с электроснабжением. Такой подход постепенно становится стандартом новых жилых комплексов в столице.

"Внедряем аккумуляторные системы вместо генераторов — это позволяет обеспечить работу лифтов, насосов, отопления без шума и зависимости от топлива. В жилом квартале "Файна Таун" работает собственная газовая котельная на 23 МВт, в "Республике" очереди внедрены комплексные решения автономности", — отметили в KAN.

Параллельно девелоперы все большее внимание уделяют инфраструктурному наполнению жилых кварталов. В 2025 году новые дома вводились в эксплуатацию вместе с коммерческими помещениями, спортивными зонами и просторами для досуга, что отвечает измененным запросам покупателей на комплексные форматы жилья.

Сколько выстроили новых квартир в 2025 году?

В 2025 году KAN Development ввела в эксплуатацию более 50 тыс. кв. м жилой недвижимости, в пределах которых 570 семей получили ключи от новых квартир. Строительные работы были завершены в двух жилых комплексах — "Файна Таун" и "Республика", что отражает общую тенденцию рынка к достройке и запуску объектов, начатых в предыдущие годы.

По оценкам компании, при сохранении относительной макроэкономической стабильности, 2025 год может стать важным этапом для дальнейшего восстановления жилищного девелопмента в Киеве.

Напомним, эксперты прогнозируют дефицит предложения на рынке жилой недвижимости, особенно после улучшения ситуации безопасности.