Покупці житлової нерухомості дедалі частіше готові інвестувати в автономні та високотехнологічні проєкти, — KAN Development

2025 рік продемонстрував поступове відновлення ринку житлової нерухомості в Києві. Попри воєнні ризики та складні економічні умови, девелопери змогли стабілізувати будівельні процеси та збільшити обсяги введення житла в експлуатацію. Актуальна картина демонструє, що люди не просто готові купувати нове житло для, а й платити за автономність та сучасні рішення житлової забудови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на KAN Development.

На цьому тлі показовими стали результати реалізації житлових проєктів у столиці, зокрема в сегменті багатоквартирної забудови.

У KAN Development наголошують, що люди потребують житло і готові вкладати у енергонезалежні та високотехнологічні проєкти, щоб почуватись захищеними. Орієнтація на енергоефективність та автономність будинків — ключовий тренд житлового девелопменту 2025 року стала орієнтація на енергонезалежність та автономність будинків.

У реалізованих проєктах впроваджувалися системи резервного живлення, автономного теплопостачання та інженерні рішення, які дозволяють забезпечувати базові потреби мешканців у разі перебоїв з електропостачанням. Такий підхід поступово стає стандартом для нових житлових комплексів у столиці.

“Впроваджуємо акумуляторні системи замість генераторів — це дозволяє забезпечити роботу ліфтів, насосів, опалення без шуму та залежності від палива. У житлового кварталі “Файна Таун” працює власна газова котельня на 23 МВт, у “Республіці” черги впроваджені комплексні рішення автономності”, — зазначили у KAN Development.

Паралельно девелопери дедалі більше уваги приділяють інфраструктурному наповненню житлових кварталів. У 2025 році нові будинки вводилися в експлуатацію разом із комерційними приміщеннями, спортивними зонами та просторами для дозвілля, що відповідає зміненим запитам покупців на комплексні формати житла.

Скільки збудували нових квартир у 2025 році?

Упродовж 2025 року KAN Development ввела в експлуатацію понад 50 тис. кв. м житлової нерухомості, у межах яких 570 родин отримали ключі від нових квартир. Будівельні роботи були завершені у двох житлових комплексах — “Файна Таун” та “Республіка”, що відображає загальну тенденцію ринку до добудови та запуску об’єктів, розпочатих у попередні роки.

За оцінками компанії, за умови збереження відносної макроекономічної стабільності, 2025 рік може стати важливим етапом для подальшого відновлення житлового девелопменту в Києві.

Нагадаємо, експерти прогнозують дефіцит пропозиції на ринку житлової нерухомості, особливо після покращення безпекової ситуації.