Україні стоїть на порозі кризи дефіциту житла – експерт

будинок нерухомість багатоповерхівка
Дефіцит житла в Україні може виникнути протягом 1–2 років / Freepik

В Україні у найближчій перспективі може виникнути дефіцит пропозиції на ринку житлової нерухомості, особливо після покращення безпекової ситуації.

Про це заявив голова Української асоціації девелоперів Євген Фавров в інтерв’ю Delo.ua.

За його словами, протягом повномасштабної війни обсяги нового будівництва суттєво скоротилися. Водночас запуск багатьох проєктів було відкладено через високі ризики, зростання собівартості та обмежений попит. При цьому потенційний попит на житло не зник, а лише був відкладений.

Фавров звертає увагу на тенденцію зростання продажів під час покращення ситуації на фронті. 

“Це свідчить про те, що попит накопичується, але пропозиція не встигає за ним”, — зазначає він.

Експерт також наголосив, що у разі стабілізації безпекової ситуації та повернення частини українців з-за кордону ринок може зіткнутися з нестачею готового житла. 

Додаткові фактори, що можуть посилити дефіцит, це зростання собівартості будівництва, нестача фінансування та обмежений доступ до іпотечних інструментів. 

За оцінкою голови Української асоціації девелоперів, критичним періодом може стати перший–другий рік після стабілізації безпекової ситуації. Попит буде швидко відновлюватись, а нові проєкти ще не встигнуть вийти на ринок.

“Будівництво — це довгий цикл. Від старту проєкту до введення будинку в експлуатацію проходить у середньому два-три роки. Оскільки нових стартів сьогодні недостатньо, у момент, коли попит різко зросте, ринок може не мати необхідної кількості пропозиції”, — пояснив Фавров.

Фавров наголосив, що для зменшення ризиків дефіциту необхідні прогнозована державна політика, розширення програм фінансування та створення умов для запуску нових житлових проєктів уже сьогодні.

Нагадаємо, за словами голови Української асоціації девелоперів Євгена Фаврова, ринок нерухомості чутливо реагує на сигнали з фронту. Стабілізація безпекової ситуації активно впливає на зростання продажів, що відображається в кількості реальних угод. 

Автор:
Ярослава Тюпка