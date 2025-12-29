Запланована подія 2

Ринок нерухомості чутливо реагує на “сигнали з фронту”: продажі житла зростають суттєво — експерт

будинки ринок житла нерухомість
Після позитивних новин із фронту збільшуються продажі. / Freepik

Ринок житлової нерухомості в Україні демонструє високу залежність від безпекової ситуації та новин із фронту. Поява позитивних сигналів практично одразу відображається на активності покупців і призводить до суттєвого зростання продажів житла.

Про це в інтерв’ю Delo.ua заявив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

За словами Фаворова, девелопери неодноразово фіксували пряму кореляцію між інформаційним фоном і поведінкою потенційних покупців. У періоди відносної стабілізації або позитивних новин кількість звернень до відділів продажу та укладених договорів помітно збільшується. 

“Коли з’являються хороші сигнали з фронту, ми бачимо, що продажі зростають суттєво. Це відбувається не на рівні очікувань, а у вигляді реальних угод”, — зазначив Фавров.

Натомість негативні новини з фронту швидко охолоджують попит, навіть якщо економічні умови залишаються без змін.

Експерт пояснює, що українці ухвалюють рішення про купівлю житла передусім з огляду на відчуття безпеки та прогнозованість майбутнього.

“Люди готові інвестувати в нерухомість тоді, коли бачать перспективу та розуміють, що ризики зменшуються”, — наголосив голова асоціації.

Він також додав, що така чутливість ринку свідчить про наявність значного відкладеного попиту. У разі подальшого покращення безпекової ситуації це може призвести до різкого пожвавлення ринку житла та вплинути як на обсяги продажів, так і на ціни.

Раніше експерти розповідали, чи впливає зниження цін на квартири в Польщі на український ринок нерухомості. 

Автор:
Ярослава Тюпка