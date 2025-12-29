Рынок недвижимости чувствительно реагирует на "сигналы с фронта": продажи жилья растут существенно — эксперт

Рынок жилой недвижимости в Украине демонстрирует высокую зависимость от ситуации безопасности и новостей с фронта. Появление положительных сигналов практически сразу отражается на активности покупателей и приводит к существенному росту продаж жилья.

Об этом в интервью Delo.ua заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

По словам Фаворова, девелоперы неоднократно фиксировали прямую корреляцию между информационным фоном и поведением потенциальных покупателей. В периоды относительной стабилизации или положительных новостей количество обращений в отделы продаж и заключенных договоров заметно увеличивается.

"Когда появляются хорошие сигналы с фронта, мы видим, что продажи растут существенно. Это происходит не на уровне ожиданий, а посредством реальных сделок", - отметил Фавров.

А негативные новости с фронта быстро охлаждают спрос, даже если экономические условия остаются без изменений.

Эксперт объясняет, что украинцы принимают решение о покупке жилья, прежде всего, учитывая ощущение безопасности и прогнозируемость будущего.

"Люди готовы инвестировать в недвижимость тогда, когда видят перспективу и понимают, что риски уменьшаются", - подчеркнул глава ассоциации.

Он также добавил, что подобная чувствительность рынка свидетельствует о наличии значительного отложенного спроса. В случае дальнейшего улучшения ситуации безопасности это может привести к резкому оживлению рынка жилья и повлиять как на объемы продаж, так и на цены.

