Инвестиции в условиях войны: какие сегменты недвижимости оставались самыми устойчивыми в 2025 году
2025 стал для украинского рынка недвижимости годом роста цен на фоне ограниченного предложения, изменения потребительских приоритетов и усиленного запроса на автономность жилья. Несмотря на войну и экономические риски, рынок сохранил активность в жилом сегменте, в то время как коммерческая недвижимость продемонстрировала спад спроса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на годовой отчет OLX.
Покупка квартир: дефицит предложения и рекордные цены
В 2025 году спрос на покупку квартир в Украине вырос на 4%, в то же время предложение сократилось на 15%. Это привело к росту медианной стоимости квартир на 19% по стране.
Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород стал рекордсменом года — цены здесь выросли сразу на 60%. В то же время, Киев удерживает лидерство по абсолютной стоимости: медианная цена покупки однокомнатной квартиры в столице выросла на 16% за год.
Большинство областных центров, особенно в западных и центральных регионах, продемонстрировали рост цен. Снижение стоимости наблюдалось только в прифронтовых городах — Запорожье и Николаеве.
Дома: спрос на автономность стимулирует удорожание
Сегмент частных домов в 2025 году показал еще более активную динамику. Спрос на покупку домов на вторичном рынке вырос на 21%, в то время как предложение сократилось на 2%.
В результате цены на дома выросли в среднем на 27%, тогда как таунхаусы и дуплексы подорожали на 5%.
Наибольший рост цен зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Самыми дорогими для покупки остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.
В южных и юго-восточных регионах наблюдалось снижение стоимости, в частности в Херсоне (-22%), Днепре и Николаеве (по -8%), а также в Виннице (-5%).
Долгосрочная аренда квартир: меньше сделок — более высокие цены
На рынке долгосрочной аренды квартир в 2025 году спрос и предложение снизились на 3%.
Несмотря на это, медиа стоимость аренды по Украине выросла на 8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 21%.
В сегменте однокомнатных квартир наиболее существенный рост цен зафиксирован в Одессе и Харькове (+25%). В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, в то время как снижение произошло только в Луцке (-4%). Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где цены выросли на 12% в год.
Аренда домов: стремительный рост спроса
Долгосрочная аренда домов стала одним из самых динамичных сегментов года. В 2025 году спрос вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12. Количество активных предложений сократилось на 11%, что повлекло за собой рост медианной стоимости аренды на 13% по стране.
Самая высокая стоимость аренды домов зафиксирована в Ужгороде, опередившем даже Киев. Наибольший рост цен за год произошел в столице (+68%), Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Коммерческая недвижимость: спад активности на фоне роста цен
В отличие от жилого сегмента рынок коммерческой недвижимости в 2025 году столкнулся со снижением активности. В аренде количество объявлений сократилось на 12%, а количество отзывов — на 9%. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 25%.
Больше всего подорожала аренда офисов (+31%), тогда как аренда помещений под кафе, рестораны и кафе, напротив, подешевела на 15%. В сегменте покупки коммерческой недвижимости спрос и предложение снизились на 6%, но медианная цена выросла на 11%. Больше всего подорожали объекты под общепит (+17%).
Прогноз на 2026 год: цены останутся под давлением
При текущей экономической и безопасности ситуации в 2026 году рынок недвижимости Украины, вероятно, будет сохранять нынешнюю динамику. Ограниченное предложение на фоне стабильного или растущего спроса и дальше будет давить на цены.
На вторичном рынке возможно формирование дефицита предложения из-за разрушения жилья и отложенных решений о продаже. Это будет усугублять рост цен, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием.
Цены на первичном рынке в 2026 году не будут снижаться из-за ограниченного количества новых проектов, удорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. Важную роль в поддержке спроса будут играть государственные программы, в частности "єОселя", а также жилищные ваучеры для военных и ВПЛ.
В сегменте аренды ключевым фактором будет оставаться объем предложения. Наиболее востребованы будут автономные квартиры и частные дома, а тенденция переезда из больших городов в пригород сохранится.
На рынке коммерческой недвижимости будут перспективными оставаться большие склады и логистические хабы, тогда как в сегменте аренды офисов ожидается дальнейшее снижение спроса и возможное давление на цены.
В целом в 2026 году рынок недвижимости Украины и дальше будет зависеть от ситуации безопасности, стабильности энергосистемы и общего состояния экономики.
