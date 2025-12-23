Инвестиции в условиях войны: какие сегменты недвижимости оставались самыми устойчивыми в 2025 году

2025 стал для украинского рынка недвижимости годом роста цен на фоне ограниченного предложения, изменения потребительских приоритетов и усиленного запроса на автономность жилья. Несмотря на войну и экономические риски, рынок сохранил активность в жилом сегменте, в то время как коммерческая недвижимость продемонстрировала спад спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на годовой отчет OLX.

Покупка квартир: дефицит предложения и рекордные цены

В 2025 году спрос на покупку квартир в Украине вырос на 4%, в то же время предложение сократилось на 15%. Это привело к росту медианной стоимости квартир на 19% по стране.

OLX: медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры

Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород стал рекордсменом года — цены здесь выросли сразу на 60%. В то же время, Киев удерживает лидерство по абсолютной стоимости: медианная цена покупки однокомнатной квартиры в столице выросла на 16% за год.

OLX: продажа квартир по ноябрь 2025 года и прирост по сравнению с 2024 годом

Большинство областных центров, особенно в западных и центральных регионах, продемонстрировали рост цен. Снижение стоимости наблюдалось только в прифронтовых городах — Запорожье и Николаеве.

Дома: спрос на автономность стимулирует удорожание

Сегмент частных домов в 2025 году показал еще более активную динамику. Спрос на покупку домов на вторичном рынке вырос на 21%, в то время как предложение сократилось на 2%.

OLX: продажа домов, данные по состоянию на ноябрь 2025 года и прирост по сравнению с 2024 годом

В результате цены на дома выросли в среднем на 27%, тогда как таунхаусы и дуплексы подорожали на 5%.

Наибольший рост цен зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Самыми дорогими для покупки остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.

OLX: отличная стоимость покупки дома на ноябрь 2025 года и рост цен по сравнению с 2024 годом

В южных и юго-восточных регионах наблюдалось снижение стоимости, в частности в Херсоне (-22%), Днепре и Николаеве (по -8%), а также в Виннице (-5%).

Долгосрочная аренда квартир: меньше сделок — более высокие цены

На рынке долгосрочной аренды квартир в 2025 году спрос и предложение снизились на 3%.

OLX: долгосрочная аренда квартир

Несмотря на это, медиа стоимость аренды по Украине выросла на 8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 21%.

OLX: медианная стоимость аренды трехкомнатных квартир

В сегменте однокомнатных квартир наиболее существенный рост цен зафиксирован в Одессе и Харькове (+25%). В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, в то время как снижение произошло только в Луцке (-4%). Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где цены выросли на 12% в год.

OLX: медианная стоимость аренды однокомнатных квартир.

Аренда домов: стремительный рост спроса

Долгосрочная аренда домов стала одним из самых динамичных сегментов года. В 2025 году спрос вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12. Количество активных предложений сократилось на 11%, что повлекло за собой рост медианной стоимости аренды на 13% по стране.

OLX: долгосрочная аренда домов.

Самая высокая стоимость аренды домов зафиксирована в Ужгороде, опередившем даже Киев. Наибольший рост цен за год произошел в столице (+68%), Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).

Недвижимость OLX на доске объявлений OLX.ua.

Коммерческая недвижимость: спад активности на фоне роста цен

В отличие от жилого сегмента рынок коммерческой недвижимости в 2025 году столкнулся со снижением активности. В аренде количество объявлений сократилось на 12%, а количество отзывов — на 9%. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 25%.

Недвижимость на доске объявлений OLX.ua.

Больше всего подорожала аренда офисов (+31%), тогда как аренда помещений под кафе, рестораны и кафе, напротив, подешевела на 15%. В сегменте покупки коммерческой недвижимости спрос и предложение снизились на 6%, но медианная цена выросла на 11%. Больше всего подорожали объекты под общепит (+17%).

Прогноз на 2026 год: цены останутся под давлением

При текущей экономической и безопасности ситуации в 2026 году рынок недвижимости Украины, вероятно, будет сохранять нынешнюю динамику. Ограниченное предложение на фоне стабильного или растущего спроса и дальше будет давить на цены.

На вторичном рынке возможно формирование дефицита предложения из-за разрушения жилья и отложенных решений о продаже. Это будет усугублять рост цен, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием.

Цены на первичном рынке в 2026 году не будут снижаться из-за ограниченного количества новых проектов, удорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. Важную роль в поддержке спроса будут играть государственные программы, в частности "єОселя", а также жилищные ваучеры для военных и ВПЛ.

В сегменте аренды ключевым фактором будет оставаться объем предложения. Наиболее востребованы будут автономные квартиры и частные дома, а тенденция переезда из больших городов в пригород сохранится.

На рынке коммерческой недвижимости будут перспективными оставаться большие склады и логистические хабы, тогда как в сегменте аренды офисов ожидается дальнейшее снижение спроса и возможное давление на цены.

В целом в 2026 году рынок недвижимости Украины и дальше будет зависеть от ситуации безопасности, стабильности энергосистемы и общего состояния экономики.

Напомним, Одесса обогнала Ужгород в рейтинге городов с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках.