Цены на новостройки снова пошли вверх: Одесса обошла Ужгород, а девелоперы резко активизировались в 2025 году

Средняя стоимость квадратного метра в украинских новостройках продолжает расти почти во всех регионах страны. Несмотря на войну, кадровый дефицит и подорожание стройматериалов, девелоперы запускают новые проекты. Покупатели, в свою очередь, чаще возвращаются на первичный рынок, в том числе и в инвестиционных целях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ежегодный отчет ЛУН.

Несмотря на все вызовы, 2025 год не стал паузой для украинской первички. Напротив, рынок демонстрирует осторожное, но уверенное движение вперед. Цены на квадратные метры в новостройках продолжают расти, а активность девелоперов во многих регионах даже превысила прошлогодние показатели.

Львов, Киев и… Одесса: новая тройка самых дорогих городов

Львов удерживает лидерство по средней стоимости квадратного метра в новостройках — 58,6 тыс. грн, хотя за год цены здесь выросли всего на 6%.

Второе место снова заняла столица с показателем 55,3 тыс. грн за квадратный метр.

ЛУН: средние цены на первичке по состоянию на 1 декабря 2025 года

А вот на третье место в конце 2025 года неожиданно поднялась Одесса — 47,1 тыс. грн, вытеснив Ужгород, где цены за год фактически не изменились (46,8 тыс. грн).

Именно Одесса стала рекордсменом по темпам роста: за год средняя стоимость квадратного метра здесь прибавила 19%. Существенно подорожали новостройки также в Хмельницком (+14%), Луцке, Житомире и Тернополе (+12%), Ивано-Франковске и Чернигове (+10%).

Почему дорожает первичка

Коммерческий директор Avalon Александр Барилюк считает, что ключевым фактором роста цен является удорожание труда:

"За последний год себестоимость строительства продолжила расти, главным образом — из-за увеличения оплаты труда. В структуре работ этот показатель сейчас занимает 10-20% на квадратный метр", — говорит он.

Второстепенными, но тоже важными факторами остаются цены на материалы, энергоносители, логистику и горючее. Отдельная статья расходов — решения по энергонезависимости и безопасности: они повышают стоимость проектов, но в то же время делают их привлекательными для покупателей.

ЛУН: средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Сколько жилья построили

По данным Госстата, за три квартала 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 6,52 млн. кв. м жилья. Около трети этого объема обеспечил столичный регион: 1,37 млн кв. м в Киевской области и 0,76 млн. кв. м в Киеве.

ЛУН: прирост квартир, введенных в эксплуатацию

Активными были и регионы: застройщики Львовской области сдали 0,76 млн кв. м жилья, а Одесщины — 0,61 млн кв. м, что даже превышает показатель всего в 2024 году.

В пересчете на квартиры за последние 12 месяцев в Украине появилось более 41 тыс. новых помещений. Лидером остается Киев — 12 850 квартир (+20% год к году). Однако самый большой скачок показала Одесса: 6 740 квартир, что на 127% больше, чем в прошлом.

"Наибольший спрос мы наблюдаем на 1-комнатные квартиры — около 50% продаж", — отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова.

Девелоперы возвращаются к активной игре

В конце 2025 года покупатели могут выбирать жилье почти в 2150 проектах по всей стране. Наибольшая концентрация в Киеве и области, где сосредоточено 27% всех активных ЖК и 57% коттеджных городков.

ЛУН: количество проектов в продаже

По словам Head of Developer Relations ЛУН Елены Унаньян, только за год количество новых проектов в столичном регионе выросло на 70%:

"В 2025 году в Киеве и области наблюдался невероятный рост активности девелоперов", — говорит Елена Унаньян.

ЛУН: завершены продажи и старты продаж в ЖК

Всего с начала года в Украине стартовали продажи в 214 новых ЖК. Больше всего — во Львове и области (63 проекта), дальше — Киевщина, Ивано-Франковщина и Закарпатье.

Возвращение инвесторов и "еселя"

Параллельно растет и инвестиционный интерес. СЕО РИЭЛ Ростислав Мельник отмечает, что в 2025 году в Киеве и Львове снова появляются "пакетные" покупатели.

"Это еще не массовое явление, но его достаточно, чтобы говорить о возвращении инвестиционного интереса", — говорит Ростислав Мельник.

ЛУН: средний первый взнос по селу на самую дешевую построенную квартиру на первичке

Важным ориентиром для покупателей стала и программа "еселя", которая в 2025 году сфокусировалась на первичном рынке. Самая доступная минимальная квартира — в Сумах ($23,2 тыс.), а самая дорогая — во Львове ($61,7 тыс.). Там же зафиксированы и самые первые взносы по ипотеке.

ЛУН: средний первый взнос по селу на самую дешевую почти построенную квартиру по селу

Несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский рынок новостроек демонстрирует живучесть и адаптацию. Рост цен, активность девелоперов и постепенное возвращение инвесторов свидетельствуют: первичка остается одним из ключевых индикаторов доверия к будущему.

