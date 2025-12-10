Запланована подія 2

Новостройки переходят на энергонезависимость: только 10% проектов подключаются к централизованному отоплению

квартира женщины батарея отопления
Новостройки в Украине переходят на индивидуальное питание / Freepik

В Украине девелоперы массово отказываются от центрального отопления: из 419 новых жилых проектов, стартованных в 2024-2025 годах, только 42 предполагают подключение к сетям. Большинство новостроек переходят на индивидуальные и автономные системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина" и информацию ЛУН.

Согласно данным экспертов, только 42 из 419 новостроек, начатых в 2024-2025 годах, планируют использовать центральное отопление. Девелоперы все чаще выбирают системы, обеспечивающие энергонезависимость жителей.

Самый популярный вариант по стране  индивидуальное отопление в каждой квартире, которое заложено в 293 проектах. Еще 63 жилых комплекса предусматривают автономное отопление на уровне дома.

Также есть комбинированные форматы: автономный + индивидуальный (7 проектов) и централизованный + индивидуальный (1 проект). В 14 проектах информация о системе отопления не указана.

В регионах прослеживаются тренды. В Киеве централизованное отопление оставили 5 из 23 новых ЖК, тогда как автономные системы внедрены в девяти проектах, а индивидуальные  в семи. Два комплекса не раскрыли информацию.

В Киевской области доминирует индивидуальное отопление  его запроектировали в 29 из 43 ЖК. Централизованную систему выбрали в семи случаях, автономную  в пяти, а комбинированную  в одном.

Ярчайший тренд виден во Львовской области: индивидуальное отопление предусмотрено в 98 из 115 новостроек. Автономные системы встречаются в восьми проектах, комбинированные  в двух, а подключение к центральной сети  только в одном. Информация о шести ЖК отсутствует.

В Ивано-Франковской области централизованное отопление сохранили только два комплекса из 43. В 25 ЖК установят индивидуальное отопление, в 14  автономное. В двух случаях девелоперы не уточнили тип системы.

Ранее сообщалось, что цены и предложение квартир с автономным питанием увеличились на 100%, а клиенты учитывают данный фактор как приоритетный при выборе квартиры.

Автор:
Ярослава Тюпка