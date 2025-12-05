Квартиры, готовые к блекаутам: цены и предложение растут почти на 100%

Осенняя волна отключений света снова сделала критически важными характеристики, которые украинцы еще несколько лет назад воспринимали как дополнительный бонус: наличие генератора, инвертора, альтернативного отопления или резервного интернета. Такое "автономное жилье" все чаще становится базовым требованием арендаторов, и рынок на это реагирует.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

В течение года предложение квартир с резервным питанием и возможностью комфортного проживания во время блекаутов выросло неравномерно, но в некоторых городах интенсивно.

Наибольший прирост количества объявлений по аренде жилья с автономным электропитанием зафиксирован в Сумах (+240%) , Чернигове (+142%) , Луцке (+100%) , Житомире и Днепре (+41%) , а также в Киеве (+27%) .

Небольшой, но положительный рост также продемонстрировали Николаев (+15%), Хмельницкий (+8%) и Полтава (+2%). В других областных центрах предложение наоборот уменьшилось.

Традиционно больше всего автономных квартир предлагают большие города: Киев (3,6 тыс. объявлений) , Одесса (2,1 тыс.) , Днепр (298) и Львов (228) . Примечательно, что интерес к автономному жилью растет не только в регионах, регулярно сталкивающихся с отключениями или обстрелами.

Ощутимый прирост предложения заметен и в более спокойных городах — Луцке, Ивано-Франковске, Виннице. Эксперты объясняют это внутренней миграцией и новыми стандартами качества жилья, ожидаемыми арендаторами.

Цены: в некоторых городах - рост на 80-180%

Вместе с увеличением предложения в ряде городов выросли и медианные цены на аренду квартир с резервным питанием. Больше всего — в Николаеве, где стоимость поднялась на 180% : с 5 тыс. грн до 14 тыс. грн. Далее следуют Тернополь (+80%) , Запорожье (+46%) , Харьков (+25%) .

Автономное отопление: значительный прирост в центре и севере

Сегмент квартир с автономным отоплением тоже активно растет. За год наибольшее увеличение предложения произошло в:

Суммах — +114%

Луцк — +72%

Днепре — +40%

Чернигове — +32%

Киеве — +29% .

В то же время в большинстве других городов предложение таких квартир сократилось.

Лидером по общему количеству объявлений остается Киев — 9,2 тыс. , далее – Одесса (5,4 тыс.) , Днепр (1,3 тыс.) , Харьков (621) , Запорожье (460) и Винница (404) .

Медианная стоимость аренды жилья с отоплением, которое работает во время блекаутов, быстрее всего росла в Сумах (+36%) , Харькове (+20%) , Виннице (+16%) , Житомире (+13%) и Львове (+12%) .

Напомним, по данным аналитиков рынка недвижимости, предложение на рынке аренды осенью существенно превышает опрос, цены, несмотря на это, уверенно растут.