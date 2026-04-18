Иран заявил о закрытии Ормузского пролива на фоне спора с США

Иран заявил о возвращении к "предыдущему режиму контроля" над Ормузским проливом на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. Это создает дополнительную неопределенность статуса одного из ключевых мировых энергетических маршрутов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

В заявлении оперативного командования иранских вооруженных сил Хатам Аль-Анбия действия США были охарактеризованы как «пиратство». В Тегеране подчеркнули, что до тех пор, пока Вашингтон не восстановит, по их словам, полную свободу судоходства для иранских судов, пролив будет оставаться под "строгим контролем".

Таким образом, Иран фактически подтвердил сохранение ограниченного режима движения в Ормузском проливе, несмотря на заявления о его частичном открытии для коммерческого судоходства. Противоречивые сообщения сторон усиливают неопределенность вокруг безопасности маршрута, по которому до начала конфликта транспортировалась значительная часть мировой нефти.

Ситуация развивается на фоне взаимных заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу режима судоходства и условий потенциальных переговоров, в частности в контексте ядерной программы Ирана.

Буквально вчера Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства в период действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Решение может снизить напряжение на энергетических рынках, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

В то же время 13 апреля США приступили к блокаде всего морского судоходства, как на вход в иранские порты, так и на выход из них.