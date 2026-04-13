США начинают полную морскую блокаду Ирана и Ормузского пролива: будут задерживать все суда
Силы Центрального командования США 13 апреля в 17:00 по киевскому времени начнут блокаду всего морского судоходства как на вход в иранские порты, так и на выход из них.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном пресс-релизе Центрального командования США.
Отмечается, что подобные мероприятия будут осуществляться в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа.
"Блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих по Ормузскому проливу до и из Центрального и Южного проливов".
Дополнительная информация будет предоставлена морякам коммерческих судов через официальное уведомление до начала блокады.
Трамп приказал заблокировать Ормузский пролив
По итогам переговоров делегации из Вашингтона с представителями Исламской Республики Иран в Пакистане глава американского государства Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана в Ормужском проливе.
По словам главы Белого дома, такое решение вызвано нежеланием иранской стороны отказаться от шантажа трафиком через Ормузский пролив, а также неготовностью иранцев прекратить обогащение урана для желаемого ими получения ядерного оружия.
Также Трамп поручил военным "искать и задерживать" каждое судно в международных водах, уплатившее пошлину Ирану .
"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасный проход в открытом море", — заявил он.
"Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливах. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, отправится в ад! Иран лучше любого знает, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.