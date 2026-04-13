Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,63

43,45

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США начинают полную морскую блокаду Ирана и Ормузского пролива: будут задерживать все суда

судоходство
США будут блокировать все суда, которые будут пытаться пройти через Ормузский пролив / Depositphotos

Силы Центрального командования США 13 апреля в 17:00 по киевскому времени начнут блокаду всего морского судоходства как на вход в иранские порты, так и на выход из них.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном пресс-релизе Центрального командования США.

Отмечается, что подобные мероприятия будут осуществляться в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа.

"Блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих по Ормузскому проливу до и из Центрального и Южного проливов".

Дополнительная информация будет предоставлена морякам коммерческих судов через официальное уведомление до начала блокады.

Трамп приказал заблокировать Ормузский пролив

По итогам переговоров делегации из Вашингтона с представителями Исламской Республики Иран в Пакистане глава американского государства Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана в Ормужском проливе.

По словам главы Белого дома, такое решение вызвано нежеланием иранской стороны отказаться от шантажа трафиком через Ормузский пролив, а также неготовностью иранцев прекратить обогащение урана для желаемого ими получения ядерного оружия.

Также Трамп поручил военным "искать и задерживать" каждое судно в международных водах, уплатившее пошлину Ирану .

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасный проход в открытом море", — заявил он.

"Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливах. Любой иранец, который будет стрелять по нам или по мирным судам, отправится в ад! Иран лучше любого знает, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.

Автор:
Светлана Манько