Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

44,10

43,86

EUR

52,13

51,76

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ормузька протока знову відкрита: ринки відреагували падінням цін

нафтовий танкер
Ормузька протока знову відкрита

Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем. Рішення може знизити напругу на енергетичних ринках, оскільки через цей маршрут проходить значна частка світових поставок нафти та скрапленого газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Ірану Сеїда Аббаса Аракчі, прохід для всіх комерційних суден буде відкритий на весь період перемир’я за погодженими маршрутами, визначеними іранською Організацією портів та мореплавства.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що Ліван та Ізраїль погодили 10-денне припинення вогню. Перемир’я розпочалося 17 квітня і має створити умови для подальших переговорів щодо стабілізації ситуації в регіоні.

Відкриття протоки стало важливим сигналом для світових ринків. Після заяви Тегерана ціни на нафту різко знизилися, оскільки інвестори заклали зменшення ризиків перебоїв із поставками енергоносіїв.

Ормузька протока є одним із ключових транспортних вузлів глобальної торгівлі енергоресурсами, тому будь-які обмеження судноплавства миттєво впливають на ціни на нафту, газ та логістику.

Тимчасове відкриття Ормузької протоки знижує ризики нового енергетичного шоку та послаблює тиск на світові ціни на нафту. Однак ефект напряму залежатиме від того, чи втримається перемир’я між Ліваном та Ізраїлем.

Нагадаємо, лише вчора Тегеран заявляв, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки.

Автор:
Тетяна Гойденко