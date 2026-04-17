Ормузька протока знову відкрита: ринки відреагували падінням цін

Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем. Рішення може знизити напругу на енергетичних ринках, оскільки через цей маршрут проходить значна частка світових поставок нафти та скрапленого газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Ірану Сеїда Аббаса Аракчі, прохід для всіх комерційних суден буде відкритий на весь період перемир’я за погодженими маршрутами, визначеними іранською Організацією портів та мореплавства.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що Ліван та Ізраїль погодили 10-денне припинення вогню. Перемир’я розпочалося 17 квітня і має створити умови для подальших переговорів щодо стабілізації ситуації в регіоні.

Відкриття протоки стало важливим сигналом для світових ринків. Після заяви Тегерана ціни на нафту різко знизилися, оскільки інвестори заклали зменшення ризиків перебоїв із поставками енергоносіїв.

Ормузька протока є одним із ключових транспортних вузлів глобальної торгівлі енергоресурсами, тому будь-які обмеження судноплавства миттєво впливають на ціни на нафту, газ та логістику.

Тимчасове відкриття Ормузької протоки знижує ризики нового енергетичного шоку та послаблює тиск на світові ціни на нафту. Однак ефект напряму залежатиме від того, чи втримається перемир’я між Ліваном та Ізраїлем.

Нагадаємо, лише вчора Тегеран заявляв, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки.