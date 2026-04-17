Ормузский пролив снова открыт: рынки отреагировали падением цен

Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Решение может снизить напряжение на энергетических рынках, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

По словам министра иностранных дел Ирана Сеида Аббаса Аракчи, проход для всех коммерческих судов будет открыт на весь период перемирия по согласованным маршрутам, определенным иранской Организацией портов и мореходства.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль согласовали 10-дневное прекращение огня. Перемирие началось 17 апреля и должно создать условия для дальнейших переговоров по стабилизации ситуации в регионе.

Открытие пролива явилось важным сигналом для мировых рынков. После заявления Тегерана, цены на нефть резко снизились, поскольку инвесторы заложили уменьшение рисков перебоев с поставками энергоносителей.

Ормузский пролив является одним из ключевых транспортных узлов глобальной торговли энергоресурсами, поэтому любые ограничения судоходства влияют на цены на нефть, газ и логистику.

Временное открытие Ормузского пролива снижает риск нового энергетического шока и ослабляет давление на мировые цены на нефть. Однако эффект напрямую зависит от того, удержится ли перемирие между Ливаном и Израилем.

Напомним, только вчера Тегеран заявлял, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива.