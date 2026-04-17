Цены на рапс в Украине достигли максимума: крупные трейдеры завершают закупки

Экспортные цены на рапс в Украине достигли 27 000 грн/т, однако низкие остатки урожая заставляют крупных игроков закрывать закупочные программы. Лишь одиночные трейдеры покупают культуру с поставкой до 1 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Рынок Украины

На прошлой неделе экспортные цены на рапс с доставкой в черноморские порты достигли максимальных в сезоне показателей - 570-580 $/т (26500-27000 грн/т). В результате перерабатывающие предприятия повысили цены до 24500–25500 грн/т с доставкой на завод.

На текущей неделе из-за отсутствия конкуренции и низкого спроса цены снизились до 570 $/т. Стоимость рапсового масла с доставкой в ЕС составляет 1300-1320 $/т, что эквивалентно 1200 $/т в портах или на западной границе Украины.

Мировые тенденции

На мировом рынке рост стоимости нефти на 35% с начала войны с Ираном не привел к значительному удорожанию рапса. Производители биодизеля не ощутили роста спроса на биотопливо, доля которого в стоимости горючего составляет 10-15%.

На бирже в Париже майские фьючерсы на рапс выросли на 3,7% до 516,75 €/т (609 $/т), что на 10,6% выше уровня начала войны. Августовские контракты подорожали на 2,6% до 502 €/т. Цены остаются стабильными, несмотря на ожидания мирового соглашения с Ираном и возможное снижение цен на нефть.

Справочно

Рапс является критически важной культурой производства биотоплива в ЕС согласно директиве RED III, которая требует увеличения доли возобновляемой энергии в транспортном секторе. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров рапса в Евросоюз, обеспечивая потребности перерабатывающей отрасли Германии и Польши.

Напомним, в начале апреляцены на украинский рапс на экспортном рынке выросли. Главными драйверами подорожания стали рост мировых котировок на нефть и масло, а также ожидания увеличения производства биодизеля в Евросоюзе.