Украина планирует увеличить экспорт рапсового масла почти в три раза

Экспортная пошлина на рапс увеличила внутреннюю переработку в 2,6 раза — до 1,5 млн тонн в 2025/26 МГ. Это позволит нарастить экспорт рапсового масла в 2,7 раза, что составит 576 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, такой прогноз дает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Несмотря на уменьшение общего урожая из-за погодных факторов, ожидается, что регуляторные изменения стимулируют внутреннюю переработку. Это позволит нарастить производство и экспорт рапсового масла на международные рынки.

Сокращение посевных площадей

В 2025/26 маркетинговом году площади под рапсом в Украине сократились до 1,3 млн га, что на 2,4% меньше показателя в прошлом сезоне, однако на 3% превышает средний уровень за последние пять лет.

Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность снизилась до 2,6 т/га, продемонстрировав падение на 8% по отношению к предыдущему году. В результате урожай рапса в 2025/26 МГ уменьшился до 3,2 млн т, что на 10,1% меньше предыдущего МГ.

Динамика производства рапсового масла

Ожидается, что, несмотря на общее уменьшение урожая, объемы производства рапсового масла в 2025/26 МГ должны вырасти в 2,6 раза и достигнуть 582 тыс. тонн.

Для сравнения, в предыдущем сезоне было произведено всего 221 тыс. тонн продукции, поскольку аномально высокий спрос на сырье со стороны внешних рынков значительно ограничил возможности внутренней переработки.

Экспортный потенциал

Из-за традиционного предпочтения потребителей к подсолнечному маслу, внутренний спрос на рапсовое остается минимальным и составляет около 4–6 тыс. тонн в год.

Почти весь объем производимой продукции, а именно 576 тыс. тонн будет направлен на экспорт.

В то же время отгрузка непосредственно сырья за границу сократится в 1,8 раза – до 1,8 млн тонн. Ключевыми направлениями сбыта как рапса, так и продуктов его переработки остаются страны Европейского Союза и Азии.

Напомним, Украина может увеличить посевы рапса на треть до 1,5 миллионов гектаров, если война в Иране затянется. Длительный конфликт на Ближнем Востоке и дороговизна горючего стимулируют спрос на биодизельное сырье.