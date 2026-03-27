Україна планує збільшити експорт ріпакової олії майже втричі

Україна збільшить експорт ріпакової олії / Depositphotos

Експортне мито на ріпак збільшило внутрішню переробку в 2,6 раза — до 1,5 млн тонн у 2025/26 МР. Це дозволить наростити експорт ріпакової олії у 2,7 раза, що сягне 576 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, такий прогноз дає пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Попри зменшення загального врожаю через погодні фактори очікується, що регуляторні зміни стимулюють внутрішню переробку. Це дозволить наростити виробництво та експорт ріпакової олії на міжнародні ринки.

Скорочення посівних площ 

У 2025/26 маркетинговому році площі під ріпаком в Україні скоротилися до 1,3 млн га, що на 2,4% менше показника минулого сезону, проте на 3% перевищує середній рівень за останні п’ять років.

Через несприятливі погодні умови врожайність знизилася до 2,6 т/га, продемонструвавши падіння на 8% відносно попереднього року.  У результаті врожай ріпаку у 2025/26 МР зменшився до 3,2 млн т, що на 10,1% менше попереднього МР.

Динаміка виробництва ріпакової олії

Очікується, що попри загальне зменшення врожаю, обсяги виробництва ріпакової олії у 2025/26 МР мають зрости у 2,6 раза та досягти 582 тис. тонн.

Для порівняння, у попередньому сезоні було виготовлено лише 221 тис. тонн продукції, оскільки аномально високий попит на сировину з боку зовнішніх ринків значно обмежив можливості внутрішньої переробки. 

Експортний потенціал

Через традиційну перевагу споживачів до соняшникової олії, внутрішній попит на ріпакову залишається мінімальним і становить близько 4–6 тис. тонн на рік.

Майже весь обсяг виробленої продукції, а саме 576 тис. тонн, буде спрямовано на експорт.

Водночас відвантаження безпосередньо сировини за кордон скоротиться у 1,8 раза — до 1,8 млн тонн. Ключовими напрямками збуту як ріпаку, так і продуктів його переробки, залишаються країни Європейського Союзу та Азії.

Нагадаємо, Україна може збільшити посіви ріпаку на третину до 1,5 мільйона гектарів, якщо війна в Ірані затягнеться. Тривалий конфлікт на Близькому Сході та дорожнеча пального стимулюють попит на біодизельну сировину.

Автор:
Тетяна Бесараб