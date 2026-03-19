Посіви ріпаку в Україні можуть рекордно зрости на тлі стрибка цін на паливо через війну в Ірані

Україна може збільшити посіви ріпаку на третину до 1,5 мільйона гектарів, якщо війна в Ірані затягнеться. Тривалий конфлікт на Близькому Сході та дорожнеча пального стимулюють попит на біодизельну сировину.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький агентству Reuters.

Попит на біопаливо

Різке зростання цін на нафту та нафтопродукти стало прямим наслідком ударів по Ірану, які відбулися наприкінці лютого. Це спровокувало ланцюгову реакцію на ринку енергоносіїв та підвищило інтерес до альтернативних джерел палива, зокрема до біодизелю.

Україна є великим європейським виробником та експортером ріпаку, який країни ЄС закуповують переважно для виробництва кулінарної олії та біодизелю.

"Якщо ця ситуація затягнеться, то так, фермери розширять свої посівні площі ріпаку і восени можуть досягти 1,5 мільйона гектарів, а це на 400 тисяч гектарів більше, ніж сьогодні", – сказав Висоцький.

Додаткові 400 тисяч гектарів можуть дати щонайменше 1 мільйон метричних тонн ріпаку.

Наразі Україна обробляє понад 20 мільйонів гектарів зернових та олійних культур, що дає фермерам певний простір для маневру між посівами кукурудзи, пшениці та соняшнику.

Прогнози врожаю

Аналітики агроконсалтингової компанії APK-Inform вже фіксують позитивну динаміку у виробничих показниках.

Очікується, що валовий збір ріпаку у 2026 році сягне 3,8 мільйона тонн, порівняно з 3,3 мільйона тонн у 2025 році. Більша частина цього врожаю, а саме 2,7 мільйона тонн, буде спрямована на зовнішні ринки протягом маркетингового року 2026/27.

Оскільки озимий ріпак висівається вже цієї осені, аграрії мають обмежений час для прийняття фінального рішення щодо структури посівів.

Нагадаємо, 2 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.